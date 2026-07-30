कौन हैं नेहा बोरा ? जंतर-मंतर पर 23 दिन की भूख हड़ताल कर चर्चा में आईं JNU की स्कॉलर
कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध-प्रदर्शन के दौरान 23 दिन तक जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल करने वाली नेहा बोरा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की रिसर्च स्कॉलर हैं। वह 'आइसा' की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और शिक्षा में सुधार, छात्रों के अधिकारों और देश की उच्च शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही के आवाज उठाती रही हैं।
वामपंथी छात्र संगठन 'आइसा' की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा इन दिनों चर्चा में हैं। नेहा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं। वह एक एक्टिविस्ट और थिएटर आर्टिस्ट भी हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध-प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर पर 23 दिन तक भूख हड़ताल करने के बाद उन्हें देश भर में पहचान मिली। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने लगातार शिक्षा में सुधार, छात्रों के अधिकारों और देश की उच्च शिक्षा प्रणाली में ज्यादा जवाबदेही की वकालत करती रही हैं।
नेहा बोरा अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में पीएचडी कर रही हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी अंडरग्रेजुएट पढ़ाई पूरी की और बाद में डॉ. बी.आर. अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से मास्टर डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ वह जेएनयू में छात्रों की पहल और कैंपस की गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से शामिल रही हैं।
सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन के दौरान नेहा बोरा ने दिल्ली के जंतर-मंतर भूख हड़ताल की। खबरों के अनुसार उनकी भूख हड़ताल 23 दिनों तक चली। इस दौरान उनकी सेहत पर लगातार नजर रखी गई। इस आंदोलन में शामिल कई अन्य छात्र कार्यकर्ताओं के साथ-साथ उनकी भागीदारी और भाषणों ने भी सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा। जैसे-जैसे विरोध प्रदर्शन ने जोर पकड़ा, यह परीक्षा में गड़बड़ियों से जुड़ी चिंताओं से आगे बढ़कर शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग करने वाले एक व्यापक अभियान में बदल गया। दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए इस आंदोलन में कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य छात्र समूहों के बैनर तले देश भर के विश्वविद्यालयों और कोचिंग सेंटरों के छात्र एकजुट हुए।
आंदोलनकारियों की मुख्य मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, परीक्षा प्रणाली में सुधार, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज पुलिस केस वापस लेना और कथित परीक्षा पेपर लीक संकट से प्रभावित परिवारों को मुआवजा देना शामिल था। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प के बाद इन प्रदर्शनों ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा और विरोध स्थल के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गए।
इस आंदोलन का नतीजा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तौर पर सामने आया, जिसके बाद प्रदर्शन के आयोजकों ने आंदोलन को रोकने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मुख्य मांगों को मानने के लिए सहमत हो गई है, जिनमें परीक्षा सुधार शुरू करना भी शामिल है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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