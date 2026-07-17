कौन हैं IPS अनुराग कुमार? MHA के आदेश पर चंद घंटों में संभाला दिल्ली पुलिस कमिश्नर का चार्ज; IB के भी रह चुके हैं बॉस

WHO is IPS Anurag Kumar : आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार ने दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने सतीश गोलचा का स्थान लिया है। उन्हें यह नई जिम्मेदारी इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्पेशल डायरेक्टर के पद से अपने मूल कैडर एजीएमयूटी में वापस लौटने के एक दिन बाद सौंपी गई।

सीनियर IPS अधिकारी अनुराग कुमार ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर के रूप में कार्यभार संभाल लिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अब से कुछ देर पहले ही उनकी नई नियुक्ति का आदेश जारी किया था। इसके बाद चंद घंटों के अंदर ही उन्होंने दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचकर अपना चार्ज संभाल लिया है। उन्होंंने सतीश गोलचा की जगह ली है। अप्रैल 2027 में सेवा से रिटायर होने वाले गोलचा को गृह मंत्रालय के नए आदेश के बाद समय से पहले ही इस पद से हटा दिया गया।

सुरक्षा और रणनीतिक मामलों का तगड़ा अनुभव 1994 बैच के एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एवं केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार, केंद्र सरकार द्वारा इस पद पर नियुक्त किए जाने से पहले पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) में स्पेशल डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे। अनुराग कुमार रणनीतिक और हाई लेवल सिक्योरिटी मामलों में अपने अनुभव के लिए जाने जाते हैं।

दिल्ली पुलिस के कई जिलों में रह चुके हैं डीसीपी इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट अनुराग कुमार को 2010 में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस मेडल और 2016 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया था। उनके पास राष्ट्रीय राजधानी में पुलिसिंग का अच्छा-खासा अनुभव है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में शामिल होने से पहले वह दिल्ली पुलिस के कई जिलों में डीसीपी के तौर पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कई महत्वपूर्ण खुफिया जिम्मेदारियां संभाली हैं।

एक दिन पहले हुआ था ट्रांसफर अनुराग कुमार को नया दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त करने का गृह मंत्रालय का यह आदेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी (ACC) द्वारा गुरुवार को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद आया है। एसीसी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्पेशल डायरेक्टर के पद से उनकी सेवाओं को उनके मूल कैडर (एजीएमयूटी) में वापस भेजने के मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यह मंजूरी IPS कार्यकाल नीति में छूट देते हुए, जॉइनिंग की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए दी गई थी।

एक साल भी पद पर नहीं रह सके सतीश गोलचा बता दें कि, शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालाय द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार को पद संभालने की तारीख से और अगले आदेश तक दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। हालांकि, उसी आदेश में दिल्ली पुलिस के मौजूदा कमिश्नर 1992-बैच के एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी सतीश गोलचा को अपनी अगली तैनाती के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। सतीश गोलचा 22 अगस्त 2025 से दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत थे। पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त होने से पहले, वह तिहाड़ जेल के महानिदेशक थे।

गौरतलब है कि बीते साल 22 अगस्त 2025 को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके घर पर एक सार्वजनिक बैठक के दौरान एक व्यक्ति द्वारा हमला किए जाने के एक दिन बाद सतीश गोलचा को तत्कालीन पुलिस प्रमुख एसबीके सिंह की जगह दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था।