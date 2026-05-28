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RSS के साथ मजबूत संबंध और संगठन का लंबा अनुभव, कौन हैं दिल्ली भाजपा के नए अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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हर्ष मल्होत्रा ने विज्ञान और कानून के विषय में स्नातक की डिग्री ली है और वे ​​सामाजिक कार्यों में भी पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं। पिछले करीब 30 सालों से वो 'दधीचि देह दान समिति' नाम के NGO से जुड़े हुए हैं, जो दिल्ली-NCR क्षेत्र में अंग और देह दान को बढ़ावा देता है।

RSS के साथ मजबूत संबंध और संगठन का लंबा अनुभव, कौन हैं दिल्ली भाजपा के नए अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को तत्काल प्रभाव से पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया, उन्होंने वीरेंद्र सचदेवा की जगह ली। पंजाबी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मल्होत्रा ​​ने दोपहर 2.30 बजे दिल्ली BJP कार्यालय में आधिकारिक तौर पर अपना कार्यभार भी संभाला। हर्ष मल्होत्रा वर्तमान में पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद हैं और केंद्र सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ ही कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। 62 वर्षीय मल्होत्रा ​​वर्तमान में मोदी कैबिनेट में दिल्ली से एकमात्र केंद्रीय मंत्री हैं। केंद्र में मंत्री बनने से पहले उन्होंने दिल्ली भाजपा के महासचिव के रूप में कार्य किया था।

पार्टी नेताओं ने बताया कि दिल्ली के रोहतास नगर के रहने वाले हर्ष मल्होत्रा ​​एक अनुभवी सांगठनिक नेता हैं, जिनके RSS के साथ मजबूत संबंध हैं। जानकारों का कहना है कि सांगठनिक मामलों के अलावा मल्होत्रा को नगरीय निकायों के कामकाज का विशेषज्ञ भी माना जाता है।

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हर्ष मल्होत्रा ​​ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और 1987 में उसी विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री भी ली। उनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो साल 1984 में वह भारतीय जनता युवा मोर्चा में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने वहां युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष और जिला युवा मोर्चा सचिव के तौर पर काम किया। इसके बाद भाजपा में शामिल होने के बाद साल 2005 में उन्हें जिला महासचिव (संगठन) नियुक्त किया गया। इसके बाद साल 2007 में वह पार्टी के जिला अध्यक्ष बने।

इसके बाद साल 2012 में उन्होंने पहली बार वेलकम वार्ड से तत्कालीन पूर्वी दिल्ली नगर निगम से पार्षद का चुनाव लड़ा था और पार्षद बने थे। इसके बाद उन्हें नगर निकाय की शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बाद में साल 2015 में उन्हें तत्कालीन पूर्वी दिल्ली नगर निगम (EDMC) का मेयर चुना गया।

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हर्ष मल्होत्रा ने विज्ञान और कानून के विषय में स्नातक की डिग्री ली है और वे ​​सामाजिक कार्यों में भी पूरी तरह से सक्रिय हैं। वह लगभग तीन दशकों से गैर-लाभकारी संगठन 'दधीचि देह दान समिति' से जुड़े हुए हैं, जो दिल्ली-NCR क्षेत्र में अंग और देह दान को बढ़ावा देता है।

साल 2024 के चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी के अनुसार हर्ष मल्होत्रा एक प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं और वह उसके डायरेक्टर हैं, जबकि उनकी पत्नी बबीता मल्होत्रा उनकी कंपनी में बुक एडिटर एवं प्रूफ रीडर का काम संभालती हैं।

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24 अप्रैल, 1964 को दिल्ली में जन्मे हर्ष मल्होत्रा के पिता का नाम वीके मल्होत्रा है, और वे उन​​के तीन बेटों में सबसे बड़े हैं। उनके अन्य दोनों भाई पेशे से शिक्षक हैं। साल 1986 में प्रिंटिंग के व्यवसाय में कदम रखने के बाद उन्होंने लंबे समय तक AIFMP (ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स) के संयुक्त सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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