Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsWho is Dr Umar Mohammad driving the hyundai i20 near the Red Fort What did his family say
Delhi Blast: कौन है लाल किले के पास i20 चला रहा डॉक्टर उमर मोहम्मद, क्या बोला परिवार

Delhi Blast: कौन है लाल किले के पास i20 चला रहा डॉक्टर उमर मोहम्मद, क्या बोला परिवार

संक्षेप: Delhi Blast: खबरें हैं कि उमर ने दोपहर करीब 3 बजकर 19 मिनट पर लाल किले के पास पार्किंग में वाहन HR 26 CE 7674 पार्क की थी। साथ ही शाम 6 बजकर 48 मिनट पर उसे कार में अकेला बैठे हुए देखा गया। सोमवार रात दिल्ली में कार में धमाका करीब 6 बजकर 52 मिनट पर हुआ था।

Tue, 11 Nov 2025 12:00 PMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Delhi Blast Update: दिल्ली कार धमाके का मुख्य संदिग्ध डॉक्टर उमर मोहम्मद को माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि विस्फोट के समय वह ही कार चला रहा था। उसके तार हरियाणा के फरीदाबाद में पकड़े गए टेरर मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। इधर, परिवार ने उसकी तस्वीर और नाम सामने आने के बाद हैरानी जताई है। परिवार का कहना है कि वह हमेशा पढ़ने वाला था। साथ ही परिवार का कहना है कि वह उनके गरीबी से बाहर निकलने की एकमात्र उम्मीद है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वालीं उमर की रिश्तेदार करीब दो महीने पहले पुलवामा के कोइल गांव आई थीं। उन्होंने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, 'मैंने बीते हफ्ते शुक्रवार को उससे बात की थी। वह किताब का कीड़ा था। जब भी वह घर आता, तो हमसे पढ़ाई करने के लिए कहता था।' उन्होंने बताया, 'उसकी मां ने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने में काफी मेहनत की है। वह गरीबी से बाहर निकलने के लिए हमारी एकमात्र उम्मीद है।'

कौन है उमर मोहम्मद

पीटीआई भाषा के अनुसार, दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि लाल किले के पास जिस कार में सोमवार शाम को विस्फोट हुआ, उसके चालक का कथित तौर पर फरीदाबाद आतंकवादी मॉड्यूल से संबंध था। सूत्रों के अनुसार पुलवामा का निवासी और पेशे से चिकित्सक उमर मोहम्मद कथित तौर पर वह हुंदै आई20 कार चला रहा था, जो लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग क्षेत्र में हुए विस्फोट में इस्तेमाल हुई थी।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक पुलिस जांच के अनुसार विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट, ईंधन तेल और डिटोनेटर का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। पुलिस सूत्र ने कहा कि प्रारंभिक जांच से यह संकेत मिलता है कि दिल्ली में हुए विस्फोट का फरीदाबाद के आतंकवादी मॉड्यूल से संबंध हो सकता है, जहां से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया था। हालांकि, अभी अंतिम रिपोर्ट का इंतजार जारी है।

पुलिस सूत्रों का कहना है कि उमर मोहम्मद फरीदाबाद मॉड्यूल में शामिल एक और चिकित्सक था। सूत्रों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के पुलवामा के एक व्यक्ति तारिक को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसने कथित तौर पर उमर मोहम्मद को हुंदै आई20 कार दी थी। सूत्रों ने कहा कि अपने आतंकवादी मॉड्यूल के साथी चिकित्सकों की गिरफ्तारी के बाद उमर मोहम्मद ने डर के कारण यह आतंकवादी हमला किया, क्योंकि उसे भी गिरफ्तार होने का डर था।

कार में बैठा था उमर मोहम्मद

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि उमर ने दोपहर करीब 3 बजकर 19 मिनट पर लाल किले के पास पार्किंग में वाहन HR 26 CE 7674 पार्क की थी। साथ ही शाम 6 बजकर 48 मिनट पर उसे कार में अकेला बैठे हुए देखा गया। सोमवार रात दिल्ली में कार में धमाका करीब 6 बजकर 52 मिनट पर हुआ था।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Delhi Car Blast Faridabad News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।