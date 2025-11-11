Delhi Blast: कौन है लाल किले के पास i20 चला रहा डॉक्टर उमर मोहम्मद, क्या बोला परिवार

संक्षेप: Delhi Blast: खबरें हैं कि उमर ने दोपहर करीब 3 बजकर 19 मिनट पर लाल किले के पास पार्किंग में वाहन HR 26 CE 7674 पार्क की थी। साथ ही शाम 6 बजकर 48 मिनट पर उसे कार में अकेला बैठे हुए देखा गया। सोमवार रात दिल्ली में कार में धमाका करीब 6 बजकर 52 मिनट पर हुआ था।

Delhi Blast Update: दिल्ली कार धमाके का मुख्य संदिग्ध डॉक्टर उमर मोहम्मद को माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि विस्फोट के समय वह ही कार चला रहा था। उसके तार हरियाणा के फरीदाबाद में पकड़े गए टेरर मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। इधर, परिवार ने उसकी तस्वीर और नाम सामने आने के बाद हैरानी जताई है। परिवार का कहना है कि वह हमेशा पढ़ने वाला था। साथ ही परिवार का कहना है कि वह उनके गरीबी से बाहर निकलने की एकमात्र उम्मीद है।

फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वालीं उमर की रिश्तेदार करीब दो महीने पहले पुलवामा के कोइल गांव आई थीं। उन्होंने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, 'मैंने बीते हफ्ते शुक्रवार को उससे बात की थी। वह किताब का कीड़ा था। जब भी वह घर आता, तो हमसे पढ़ाई करने के लिए कहता था।' उन्होंने बताया, 'उसकी मां ने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने में काफी मेहनत की है। वह गरीबी से बाहर निकलने के लिए हमारी एकमात्र उम्मीद है।'

कौन है उमर मोहम्मद पीटीआई भाषा के अनुसार, दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि लाल किले के पास जिस कार में सोमवार शाम को विस्फोट हुआ, उसके चालक का कथित तौर पर फरीदाबाद आतंकवादी मॉड्यूल से संबंध था। सूत्रों के अनुसार पुलवामा का निवासी और पेशे से चिकित्सक उमर मोहम्मद कथित तौर पर वह हुंदै आई20 कार चला रहा था, जो लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग क्षेत्र में हुए विस्फोट में इस्तेमाल हुई थी।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक पुलिस जांच के अनुसार विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट, ईंधन तेल और डिटोनेटर का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। पुलिस सूत्र ने कहा कि प्रारंभिक जांच से यह संकेत मिलता है कि दिल्ली में हुए विस्फोट का फरीदाबाद के आतंकवादी मॉड्यूल से संबंध हो सकता है, जहां से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया था। हालांकि, अभी अंतिम रिपोर्ट का इंतजार जारी है।

पुलिस सूत्रों का कहना है कि उमर मोहम्मद फरीदाबाद मॉड्यूल में शामिल एक और चिकित्सक था। सूत्रों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के पुलवामा के एक व्यक्ति तारिक को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसने कथित तौर पर उमर मोहम्मद को हुंदै आई20 कार दी थी। सूत्रों ने कहा कि अपने आतंकवादी मॉड्यूल के साथी चिकित्सकों की गिरफ्तारी के बाद उमर मोहम्मद ने डर के कारण यह आतंकवादी हमला किया, क्योंकि उसे भी गिरफ्तार होने का डर था।