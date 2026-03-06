Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

JNU के छात्र, अमेरिका में बजाया डंका, अब चलाएंगे दिल्ली, जानें कौन हैं नए LG तरनजीत सिंह संधू

Mar 06, 2026 06:00 am ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और उपराज्यपाल गुरुवार रात बदल दिए गए। अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है।

JNU के छात्र, अमेरिका में बजाया डंका, अब चलाएंगे दिल्ली, जानें कौन हैं नए LG तरनजीत सिंह संधू

नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और उपराज्यपाल गुरुवार रात बदल दिए गए। अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को लद्दाख का एलजी बनाया गया। यह नियुक्ति लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता के इस्तीफे के बाद की गई। कविंदर गुप्ता हिमाचल के राज्यपाल होंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का कार्यकाल लगभग 46 महीने का रहा। इस दौरान उन्होंने न केवल खुद ज़मीन पर उतारकर दिल्ली की सूरत बदली, बल्कि उनके कार्यकाल में ही भाजपा ढाई दशक से ज्यादा समय बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी। दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद से ही उन्हें किसी नई जगह जिम्मेदारी देने की चर्चाएं चल रही थी, जिसकी घोषणा आखिरकार गुरुवार को हो गई।

दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में तरनजीत सिंह संधू का नाम घोषित किया गया है जो एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय विदेश सेवा के सेवानिवृत्त राजनयिक हैं । उनका जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उन्होंने श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के 28वें राजदूत के रूप में कार्य किया । 31 जनवरी 2024 को अमेरिका में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ था। सेवानिवृत होने के बाद वह भाजपा में शामिल हो गए थे।

सेंट स्टीफंस और जेएनयू के छात्र

तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज और जेएनयू से शिक्षा प्राप्त की है। 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी रहे संधू अमेरिका में भारत के राजदूत (2020-2024) और श्रीलंका में उच्चायुक्त रह चुके हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंधों और जटिल प्रशासनिक मुद्दों का अनुभव हासिल किया। वह अमेरिका से जुड़े मामलों में सबसे अनुभवी भारतीय राजनयिकों में से एक हैं। सेवानिवृत्ति के बाद मार्च 2024 में भाजपा में शामिल हुए और लोकसभा चुनाव 2024 में अमृतसर सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वह हार गए।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में भी किया काम

वे प्रतिष्ठित तेजा सिंह समुंदरी के पोते हैं, जिनका अमृतसर और सिख राजनीति में बड़ा इतिहास रहा है। उन्होंने जुलाई 2013 से जनवरी 2017 तक वाशिंगटन स्थित दूतावास में उप मिशन प्रमुख के रूप में सेवा दी। इसके अलावा जुलाई 2005 से फरवरी 2009 तक संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में भी कार्यरत थे।

ये भी पढ़ें:वीके सक्सेना अब लद्दाख के LG, तरणजीत सिंह संधू को दिल्ली की कमान; बड़ा फेरबदल
ये भी पढ़ें:दिल्ली में तीन दिन ट्रैफिक पर रहेगा असर; इस मार्ग पर जाने से करें परहेज
ये भी पढ़ें:दिल्ली को 9 करोड़ रुपए से नई सौगात, डंपिंग ग्राउंड पर बनेगा 'अटल मेमोरियल' पार्क

वहीं विनय सक्सेना ने 26 मई 2022 को यह पदभार संभाला था। कार्यकाल संभालने के बाद दिल्ली में सड़कों से लेकर नालों तक की सफाई के लिए वह खुद जमीन पर उतरे। दिल्ली में डीडीए को साथ लेकर उन्होंने कई नए पार्क एवं पर्यटन स्थल विकसित किए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई को कथित शराब घोटाले की शिकायत भिजवाने से लेकर आप नेताओं के जेल जाने तक में शिकायतें उनकी तरफ से ही भेजी गई थीं। लेकिन दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद से वह जमीनी स्तर पर कम ही देखे गए।

भाषा से इनपुट

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।