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दौलत राम कॉलेज से दिल्ली हाई कोर्ट तक, कौन हैं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा; क्यों हो रही इतनी चर्चा

Apr 20, 2026 05:55 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत के हालिया राजनीतिक इतिहास में पिछले दिनों एक असाधारण कानूनी घटना घटी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपना केस खुद लड़ा। केजरीवाल ने खुद से जुड़े मामले की सुनवाई से जज स्वर्ण कांता शर्मा से हट जाने की मांग की है। आइए जानते हैं कौन हैं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा। 

दौलत राम कॉलेज से दिल्ली हाई कोर्ट तक, कौन हैं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा; क्यों हो रही इतनी चर्चा

भारत के हालिया राजनीतिक इतिहास में पिछले दिनों एक असाधारण कानूनी घटना घटी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपना केस खुद लड़ा। दरअसल, आबकारी नीति केस में उनकी रिहाई को सीबीआई ने चुनौती दी है। इसकी सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा कर रही हैं। केजरीवाल ने एक याचिका के जरिए मांग की है कि इस केस की सुनवाई कर रहीं जज खुद को इससे अलग कर लें। तो आइए जानते हैं कौन हैं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा और वह भारत के सबसे ज्यादा चर्चित कानूनी विवादों में से एक का केंद्र कैसे बन गईं?

दौलत राम कॉलेज से दिल्ली हाई कोर्ट तक

दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा का करियर बहुत कम उम्र में ही शुरू हो गया था। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएट हैं। वहां उन्हें साल की सबसे बेहतरीन ऑल-राउंड स्टूडेंट चुना गया था। उन्होंने 1991 में एलएलबी और 2004 में एलएलएम की डिग्री हासिल की।

35 साल की उम्र में सेशंस जज बनीं

2025 में उन्हें एक थीसिस के लिए पीएचडी भी मिली, जिसमें उन्होंने यूके, यूएसए, सिंगापुर और कनाडा में न्यायिक शिक्षा का अध्ययन किया था। हाई कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, उनके पास मार्केटिंग मैनेजमेंट, एडवरटाइजिंग और पब्लिक रिलेशन्स में डिप्लोमा भी है। वह 24 साल की उम्र में मजिस्ट्रेट बनीं। 11 साल बाद जिस दिन वह 35 साल की हुईं, उसी दिन सेशंस जज बन गईं।

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विभिन्न प्रकार की अदालतों की अध्यक्षता की

दिल्ली जिला अदालतों में तीन दशकों से भी अधिक समय तक चले अपने न्यायिक करियर के दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकार की अदालतों की अध्यक्षता की। जैसे- परिवार न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, महिला न्यायालय, महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराधों के लिए विशेष न्यायालय और विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) के रूप में। 28 मार्च 2022 को उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में परमानेंट जज के तौर पर प्रमोट किया गया था।

5 किताबें भी लिखीं

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा 5 किताबों की लेखिका भी हैं। इन किताबों में ब्रेकअप से गुजर रही महिलाओं के लिए गाइडेंस से लेकर फिक्शन और ज्यूडिशियल एजुकेशन तक के विषय शामिल हैं।

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जिन आदेशों से विवाद खड़ा हुआ

ताजा विवाद तब सामने आया जब जस्टिस शर्मा दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में कथित घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही थीं। शुरुआत में उन्होंने केजरीवाल और उनके साथी आप नेताओं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, और तेलंगाना की राजनेता के. कविता की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इस साल 27 फरवरी को एक ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल और 22 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि सीबीआई के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर मुकदमा चलाया जा सके। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी।

ट्रायल कोर्ट के निर्देश पर रोक

9 मार्च को सीबीआई की याचिका की पहली सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मा ने सीबीआई के एक जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए ट्रायल कोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी और ट्रायल कोर्ट की कुछ टिप्पणियों को प्रथम दृष्टया गलत बताया। केजरीवाल ने बाद में उनकी अदालत में यह दलील दी कि यह आदेश सीबीआई को सिर्फ पांच मिनट सुनने के बाद और उनकी (केजरीवाल की) बात सुने बिना ही पारित किया गया था।

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आरएसएस और बच्चों को लेकर केजरीवाल की दलीलें

केजरीवाल ने 11 मार्च को केस ट्रांसफर करने की अर्जी दी थी। जब दो दिन बाद यह अर्जी खारिज हो गई तो उन्होंने सिसोदिया और चार अन्य लोगों ने खास तौर पर जज के लिए खुद को केस से अलग करने की अर्जी दाखिल की। केजरीवाल अपनी याचिका पर खुद बहस करने के लिए कोर्ट में पेश हुए। उनकी दलीलों में कई ऐसे आधार गिनाए गए कि जज को इस मामले से खुद को अलग क्यों कर लेना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला

पहला, उन्होंने यह तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट का एक विस्तृत आदेश जो 40000 दस्तावेजों की समीक्षा के बाद आया था, उसे महज पांच मिनट में ही प्रभावी रूप से पलट दिया गया। दूसरा, उन्होंने रणजीत ठाकुर बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए यह तर्क दिया कि पक्षपात हुआ है और इसे साबित करना जरूरी नहीं है। पक्षपात की एक उचित आशंका ही मामले से खुद को अलग करने के लिए काफी आधार है।

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आरएसएस से जुड़े संगठन का जिक्र

तीसरा और सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा यह था कि केजरीवाल ने इस बात का जिक्र किया कि जस्टिस शर्मा ने अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद द्वारा आयोजित 4 कार्यक्रमों में शिरकत की थी। यह वकीलों का एक ऐसा संगठन है जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है और आरएसएस बीजेपी की वैचारिक मातृ-संस्था है। बीजेपी आप की मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी होने के साथ-साथ केंद्र में सत्ताधारी पार्टी भी है।

हितों के टकराव का आरोप

एक अन्य हलफनामे में केजरीवाल ने हितों के टकराव का आरोप लगाया, क्योंकि जस्टिस शर्मा के बेटे सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पेश होने वाले ‘ग्रुप ए’ वकील के तौर पर पैनल में शामिल हैं, जबकि उनकी बेटी ‘ग्रुप सी’ वकील के तौर पर पैनल में शामिल हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में भी केंद्र सरकार की तरफ से वकील के तौर पर पेश होती हैं। उन्होंने बताया कि इन दोनों को काम सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ही देते हैं जो जस्टिस शर्मा के सामने सीबीआई का केस लड़ रहे हैं।

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सीबीआई का जवाब

सीबीआई ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया और सॉलिसिटर जनरल मेहता ने इसे एक खतरनाक मिसाल बताया। उन्होंने दलील दी कि जज राजनीतिक जुड़ाव की परवाह किए बिना अक्सर बार एसोसिएशन के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। उनके बच्चों के सरकारी पैनल में शामिल वकील होने के मामले पर एजेंसी ने कहा कि उन्होंने आबकारी मामले में न तो किसी भी रूप में काम किया है और न ही कोई सहायता की है। वे स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं और किसी भी वरिष्ठ वकील से जुड़े हुए नहीं हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

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शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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