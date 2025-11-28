Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsWho is BandhuMaan Singh Shekhon mastermind of Kapil Sharma Canada cafe Kaps Cafe shooting
नौकरी के लिए गया कनाडा, जेल में बना गैंगस्टर! कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग कराने वाले मास्टरमाइंड की पूरी कुंडली

नौकरी के लिए गया कनाडा, जेल में बना गैंगस्टर! कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग कराने वाले मास्टरमाइंड की पूरी कुंडली

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर फायरिंग कराने वाले गैंगस्टर बंधू मान सिंह शेखों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि उसी ने फायरिंग के लिए हथियार और एक गाड़ी उपलब्ध कराई थी।

Fri, 28 Nov 2025 04:22 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिल्ली पुलिस ने कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर फायरिंग कराने वाले गैंगस्टर बंधू मान सिंह शेखों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि उसी ने फायरिंग के लिए हथियार और एक गाड़ी उपलब्ध कराई थी। पुलिस को बंधू मान सिंह के बारे में पहली लीड तब मिली जब दिल्ली में एक हथियार तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। उसमें से एक तस्कर ने बताया कि उन्होंने ही ये हथियार बंध मान सिंह को भी सप्लाई किए थे। शेखों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को उसके पास से चीनी पिस्तौल भी बरामद हुई थी। ये वही पिस्तौल थी जो हथियार तस्कर गिरोह के पास भी थी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी बंधु मान सिंह कनाडा स्थित गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों का करीबी सहयोगी है और माना जाता है कि ढिल्लों विदेशों में व्यापारियों और हाई-प्रोफाइल लोगों को निशाना बनाकर वसूली करने वाले कई गिरोहों में शामिल है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के संयुक्त सीपी सुरेंद्र कुमार ने बंधू मान सिंह शेखों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उसने खुद ये बात स्वीकार की है कि उसने फायरिंग के मामले में लॉजिस्टिकल मदद दी थी। उसने गोली चलाने वालों को गाड़ी उपलब्ध कराई और फिर घटना के बाद गाड़ी को पार्क करने में भी मदद की।

कौन है मान सिंह शेखों?

उन्होंने बताया कि मान सिंह शेखों कुछ साल पहले रोजगार वीजा पर कनाडा गया था। कनाडा में काम करने के दौरान वह चरमपंथियों के संपर्क में आया और कुछ मामलों में जेल भी गया। उसने जेल में ही चरमपंथियों से संपर्क किया और फिर उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, वह गोल्डी ढिल्लों गैंग का मुख्य सदस्य है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। कनाडा जाने से पहले वह छात्र नेता का चुनाव भी लड़ चुका है।

कैसे बना गोल्डी ढिल्लों गैंग का मुख्य सदस्य?

पूछताछ में पता चला है कि बंधु मान सिंह शेखों ने कनाडा में पहले एक दवा कंपनी में सुपरवाइजर के रूप में काम शुरू किया, लेकिन इस दौरान वह पंजाब के रहने वाले गोल्डी ढिल्लों गिरोह के सदस्यों के संपर्क में आ गया। धीरे-धीरे वह इस गिरोह का एक प्रमुख साथी बन गया और उन्हें गाड़ियों जैसी चीजों से मदद देने लगा। यह बात भी सामने आई है कि गोल्डी ढिल्लों से पहले वह हैरी चठा गिरोह से जुड़ा था। हैरी चठा एक गैंगस्टर है जो अब आतंकवादी बन चुका है और पाकिस्तान की ISI के लिए काम करते हुए वहीं रह रहा है। शेखों को पहले भी हैरी चठा के कहने पर कनाडा और अमेरिका के व्यापारियों से जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कनाडा में उस पर अवैध हथियार रखने, लापरवाही से हथियार चलाने और चोरी की संपत्ति रखने जैसे कई गंभीर मामले पहले से ही दर्ज थे।

कनाडा के ‘कैप्स कैफे’ में गोलीबारी करने वाले शूटरों की पहचान दलजोत रेहल और गुरजोत के रूप में हुई थी। ये दोनों सीपू के इशारे पर काम कर रहे थे, जो गोल्डी ढिल्लों गैंग का एक प्रमुख सदस्य था और जिस पर जबरन वसूली, हत्या और अवैध हथियार रखने के कई मामले दर्ज थे। कनाडा पुलिस ने जब इस मुख्य साजिशकर्ता सीपू को गिरफ्तार कर लिया, तब जांच में बंधु मान सिंह शेखों का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे ही कैफे पर हुए हमलों का मास्टरमाइंड और पूरा इंतजाम संभालने वाला माना। बार-बार हुई गोलीबारी की घटनाओं के कारण शेखों कनाडाई पुलिस की नजर में आ गया, और गिरफ्तारी से बचने के लिए वह 23 अगस्त 2025 को कनाडा से भागकर भारत वापस आ गया।

अधिकारी ने कहा कि इस समय उसका भारत से कोई संबंध नहीं है। कपिल शर्मा के कैफे पर सबसे पहले 10 जुलाई को फायरिंग हुई। इस घटना में इस्तेमाल हुई गाड़ी को कनाडाई पुलिस ने ढूंढ निकाला था, जिसके बाद मान सिंह शेखों भागकर भारत आ गया था। पुलिस ने हथियार तस्कर गिरोह से लीड मिलने के बाद खूफिया सूचना के आधार पर 25 नवंबर को उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि भारत आने पर उसने कौन से हथियार लिए थे।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi Police
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।