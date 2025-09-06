कौन है अश्विनी कुमार जिसने मुंबई पुलिस को भेजा था धमकी वाला मैसेज, क्या था मकसद

मुंबई में मानव बम होने और देश में 14 पाकिस्तानी आतंकियों के घुसने की धमकी भरा मैसेज भेजने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर उसे नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। आइए जानते हैं पेशे से ज्योतिषी अश्विनी कुमार के बारें में।

मुंबई में मानव बम होने और देश में 14 पाकिस्तानी आतंकियों के घुसने की धमकी भरा मैसेज भेजने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर उसे नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। आइए जानते हैं पेशे से ज्योतिषी और मूलरूप से बिहार के पटना के रहने वाले अश्विनी कुमार के बारें में।

पेशे से ज्योतिषी अश्विनी कुमार पर मुंबई शहर को बमों से उड़ाने की धमकी वाला व्हाट्सएप मैसेज भेजने का आरोप है। वह बिहार के पटना स्थित पाटलिपुत्र से वास्तु सलाहकार हैं। पिछले पांच सालों से अपने माता-पिता के साथ नोएडा के सेक्टर 79 में रह रहे हैं। उनके पिता सुरेश कुमार शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। उनकी मां प्रभावती गृहिणी हैं। पुलिस ने बताया कि स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर चुके अश्वनी कुमार अपनी पत्नी अर्चना से अलग हो गए हैं। कुमार का वित्तीय विवादों से पुराना नाता है।

2023 में अश्विनी कुमार को उनके दोस्त बिहार निवासी फिरोज द्वारा पटना के फुलवारी शरीफ थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने के बाद तीन महीने की जेल हुई थी। उसी समय से वह फिरोज से नाराज थे और उसे मजा चखाना चाहते थे। जांचकर्ताओं ने कहा कि अश्वनी कुमार ने कथित तौर पर फिरोज को एक आतंकी मामले में फंसाने के लिए उसके नाम से धमकी भरा संदेश भेजा था।

51 साल के अश्विनी कुमार ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस को भेजे अपने मैसेज में धमकी दिया था कि मुंबई भर में 34 वाहनों में 34 मानव बम लगाए गए हैं और विस्फोट में 400 किलोग्राम आरडीएक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मैसेज में यह भी कहा गया था कि 14 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस आए हैं।

मुंबई पुलिस ने शनिवार को बताया कि शहर में कथित तौर पर आतंकी धमकी वाला मैसेज फैलाने वाले व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार किया गया। एक्स पर एक पोस्ट में मुंबई पुलिस ने बताया कि नोएडा में हुई इस गिरफ्तारी के पीछे उसकी क्राइम ब्रांच का हाथ था। जांचकर्ताओं ने कथित तौर पर अपराध में इस्तेमाल किया गया फोन और सिम कार्ड भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी सहायता के लिए पुलिस से संपर्क करने का आग्रह किया।