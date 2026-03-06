इजाजत देने वाला अमेरिका कौन? US सेक्रेटरी के ऐलान पर क्यों भड़क गए केजरीवाल; किसे सुनाया
भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत देने वाली अमेरिका की घोषणा पर केजरीवाल ने जमकर लताड़ लगाई है। केजरीवाल ने कहा कि भारत को इजाजत देने वाला अमेरिका कौन होता है।
दुनिया युद्ध के दौर से गुजर रही है। ईरान-इजरायल से जंग में अमेरिका भी इजरायल के साथ खड़ा है। इस दौरान खाड़ी देशों में तनाव होने से भारतीय तेल सप्लाई बाधित हो गई, जिससे चिंताएं बढ़ गई थीं। हालांकि, अब अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दे दी है। अमेरिका के छूट देने वाली बात पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भड़क गए।
अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने शुक्रवार को कहा कि वो भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दे रहे हैं। बेसेंट की इस घोषणा पर केजरीवाल भड़क गए। केजरीवाल ने कहा कि भारत को इजाजत देने वाला अमेरिका कौन होता है।
क्या बोले केजरीवाल
ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के भारत को छूट देने वाली एक्स पोस्ट पर जवाब देते हुए केजरीवाल ने लिखा कि 'भारत को रशिया से तेल ख़रीदने की इज़ाज़त देने वाला अमेरिका कौन होता है? भारत को अमेरिका से इजाजत की क्यो जरूरत है?
पीएम मोदी पर भी साधा निशाना
स्कॉट बेसेंट की छूट वाली घोषणा के बाद केजरीवाल ने पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया। केजरीवाल ने कहा कि, 'पिछले कुछ महीनों में देशवासियों ने बहुत पीड़ा के साथ देखा है कि किस तरह एक के बाद एक, हर कदम पर आप ट्रम्प के सामने झुक गए और आपकी उसके सामने बोलने तक की हिम्मत नहीं हुई। मोदी जी, आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जिस की वजह से आप ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं।'
याद दिलाया भारत का इतिहास
रूस से तेल खरीदने की इजाजत देने वाली बात पर केजरीवाल ने भारत का महान इतिहास भी याद दिलाया। केजरीवाल ने कहा कि,'भारत हजारों वर्ष पुराना देश है। भारत 140 करोड़ लोगों का एक महान देश है। भारत ने एक से बढ़कर एक वीर योद्धा पैदा किये हैं। आज तक भारत ने किसी भी देश के सामने इस तरह सर नहीं झुकाया। आज तक भारतीय इतिहास में कभी भी भारत का नेतृत्व इतना कमजोर नहीं रहा। अगर आपकी वाकई कोई ऐसी मजबूरी है जिसका फायदा ट्रम्प उठा रहा है, तो भारत और भारतीय हितों की ख़ातिर, कृपया इस्तीफ़ा दे दीजिए। पर ऐसे भारत माँ का सर मत झुकाइए। सभी देशवासियों को बेहद पीड़ा हो रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर