इजाजत देने वाला अमेरिका कौन? US सेक्रेटरी के ऐलान पर क्यों भड़क गए केजरीवाल; किसे सुनाया

Mar 06, 2026 01:06 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत देने वाली अमेरिका की घोषणा पर केजरीवाल ने जमकर लताड़ लगाई है। केजरीवाल ने कहा कि भारत को इजाजत देने वाला अमेरिका कौन होता है।

दुनिया युद्ध के दौर से गुजर रही है। ईरान-इजरायल से जंग में अमेरिका भी इजरायल के साथ खड़ा है। इस दौरान खाड़ी देशों में तनाव होने से भारतीय तेल सप्लाई बाधित हो गई, जिससे चिंताएं बढ़ गई थीं। हालांकि, अब अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दे दी है। अमेरिका के छूट देने वाली बात पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भड़क गए।

अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने शुक्रवार को कहा कि वो भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दे रहे हैं। बेसेंट की इस घोषणा पर केजरीवाल भड़क गए। केजरीवाल ने कहा कि भारत को इजाजत देने वाला अमेरिका कौन होता है।

क्या बोले केजरीवाल

ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के भारत को छूट देने वाली एक्स पोस्ट पर जवाब देते हुए केजरीवाल ने लिखा कि 'भारत को रशिया से तेल ख़रीदने की इज़ाज़त देने वाला अमेरिका कौन होता है? भारत को अमेरिका से इजाजत की क्यो जरूरत है?

पीएम मोदी पर भी साधा निशाना

स्कॉट बेसेंट की छूट वाली घोषणा के बाद केजरीवाल ने पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया। केजरीवाल ने कहा कि, 'पिछले कुछ महीनों में देशवासियों ने बहुत पीड़ा के साथ देखा है कि किस तरह एक के बाद एक, हर कदम पर आप ट्रम्प के सामने झुक गए और आपकी उसके सामने बोलने तक की हिम्मत नहीं हुई। मोदी जी, आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जिस की वजह से आप ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं।'

याद दिलाया भारत का इतिहास

रूस से तेल खरीदने की इजाजत देने वाली बात पर केजरीवाल ने भारत का महान इतिहास भी याद दिलाया। केजरीवाल ने कहा कि,'भारत हजारों वर्ष पुराना देश है। भारत 140 करोड़ लोगों का एक महान देश है। भारत ने एक से बढ़कर एक वीर योद्धा पैदा किये हैं। आज तक भारत ने किसी भी देश के सामने इस तरह सर नहीं झुकाया। आज तक भारतीय इतिहास में कभी भी भारत का नेतृत्व इतना कमजोर नहीं रहा। अगर आपकी वाकई कोई ऐसी मजबूरी है जिसका फायदा ट्रम्प उठा रहा है, तो भारत और भारतीय हितों की ख़ातिर, कृपया इस्तीफ़ा दे दीजिए। पर ऐसे भारत माँ का सर मत झुकाइए। सभी देशवासियों को बेहद पीड़ा हो रही है।

