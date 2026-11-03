IIT से पढ़ाई और उपराष्ट्रपति के PSO रहे; कौन हैं प्रदर्शन के बाद सस्पेंड हुए ACP मनस्वी वशिष्ठ?
दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर अधिकारियों के प्रदर्शन के बाद निलंबित किए गए ACP मनस्वी वशिष्ठ का करियर कई अहम पड़ावों से होकर गुजरा है। IIT खड़गपुर पढ़ाई, SSB में सेवाएं, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी रहे। जानिए कौन हैं ACP मनस्वी वशिष्ठ?
दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर अधिकारियों के प्रदर्शन के बाद निलंबित किए गए ACP मनस्वी वशिष्ठ का करियर कई अहम पड़ावों से होकर गुजरा है। IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले वशिष्ठ सशस्त्र सीमा बल (SSB) में सेवा दे चुके हैं। वह पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) भी रह चुके हैं। गृह मंत्रालय (MHA) ने सोमवार को उन्हें निलंबित कर दिया था।
वशिष्ठ 2019 बैच के DANIPS अधिकारी हैं। उनका जन्म और पालन-पोषण जयपुर में हुआ। उनका परिवार डॉक्टरों का है। उन्होंने 2009 से 2013 के बीच IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद 2016 में वह सशस्त्र सीमा बल (SSB) में शामिल हुए। 2016 से 2020 तक करीब चार साल की सेवा के दौरान उनकी तैनाती जम्मू-कश्मीर और बिहार में रही।
अंडमान से दिल्ली पुलिस तक का सफर
इसके बाद वशिष्ठ DANIPS के 2019-20 बैच में शामिल हुए। शुरुआती प्रशिक्षण और दिल्ली में तैनाती के बाद 2022 में उनका तबादला अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में कर दिया गया। वहां उन्होंने डिगलीपुर और हैवलॉक में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) के तौर पर काम किया। दिसंबर 2024 में वह वापस दिल्ली लौटे।
राष्ट्रीय राजधानी में उन्होंने दिल्ली पुलिस के अलग-अलग विभागों में जिम्मेदारी संभाली। दिसंबर 2025 में उन्हें ACP, गांधी नगर के पद पर तैनात किया गया। करीब तीन महीने बाद वह दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी यूनिट का हिस्सा बने। इस दौरान उन्होंने AI समिट और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कामों में भूमिका निभाई। मार्च 2026 में उन्हें दोबारा ACP, गांधी नगर के पद पर तैनात किया गया।
प्रदर्शन के कुछ घंटे बाद हुआ निलंबन
वशिष्ठ का निलंबन दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर हुए प्रदर्शन के कुछ घंटे बाद आया। 23 अक्टूबर को दिल्ली के शाहदरा थाने में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई थी। इसके बाद दो पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया था। इनमें ACP मनस्वी वशिष्ठ भी शामिल थे। इस फैसले के विरोध में वशिष्ठ समेत 100 से अधिक पुलिस अधिकारियों ने पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था।
निलंबन के बाद वशिष्ठ ने कहा, “मैं आहत नहीं हुआ हूं, मजबूत हो गया हूं। कानून अपना काम करेगा और न्याय मिलेगा।” गृह मंत्रालय ने प्रस्तावित कार्यवाही के आधार का खुलासा नहीं किया है। मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, निलंबन की अवधि में वशिष्ठ का मुख्यालय दिल्ली रहेगा। वह सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) भी दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें प्रमाणित करना होगा कि वह इस दौरान किसी लाभकारी व्यवसाय या पेशे में काम नहीं कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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