दिल्ली सरकार के 2 अरबपति मंत्री कौन हैं? जानिए संपत्ति और कर्ज का लेखा-जोखा

Sun, 19 Oct 2025 12:59 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
क्या आप दिल्ली सरकार के 2 अरबपति मंत्रियों के बारे में जानते हैं? दोनों मंत्री कैबिनेट रैंक के हैं। "एसोसिएट फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (ADR)" के अनुसार उनके पास 248 करोड़ और 115 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकी कुल संपत्ति इतनी है तो देनदारी(कर्ज) कितनी होगी। चलिए लाइव हिन्दुस्तान आपको पूरी बात डिटेल से समझाता है।

दिल्ली सरकार के 2 अरबपति मंत्री कौन हैं?

इन दो मंत्रियों के नाम हैं, मंजिंदर सिंह सिरसा और परवेश वर्मा। ADR रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के राजौरी गार्डन से विधायक मंजिंदर सिंह सिरसा के पास कुल संपत्ति 2,48,85,52,444 अरब रुपये है। यानी इनके पास कुल संपत्ति करीब 248 करोड़ रुपये है। वहीं नई दिल्ली विधानसभा से विधायक परवेश साहिब सिंह के पास कुल 1,15,63,83,180 अरब रुपये की संपत्ति है। यानी इनके पास कुल संपत्ति करीब 115 करोड़ रुपये की है।

दोनों अरबपति मंत्रियों के ऊपर कितना कर्जा है?

ADR रिपोर्ट के मुताबिक, मंजिंदर सिंह सिरसा के ऊपर 57,68,03,791 करोड़ रुपये की कर्जा है। वहीं परवेश साहिब सिंह वर्मा के ऊपर 74,36,64,614 रुपये की देनदारी है। मंजिंदर सिंह सिरसा के पास इंडस्ट्री, फूड एंड सप्लाई और एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मंत्रालय हैं। वहीं परवेश साहिब सिंह के पास पीडब्ल्यूडी, विधायी मामले, इरिग्रेशन एंड फूड कंट्रोल, जल मंत्रालय है।

अन्य किस राज्य में कितने अरबपति मंत्री?

आपको बताते चलें कि भारत में कुल 643 मंत्रियों में से 36 मंत्री अरबपति हैं। कर्नाटक में सबसे ज्यादा 8 अरबपति मंत्री हैं। आंध्र प्रदेश में 6, महाराष्ट्र में 4 अरबपति मंत्री हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली और हरियाणा में 2-2 अरबपति मंत्री हैं। इसके अलावा हिमाचल, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब विधानसभा में भी 1-1 मंत्री अरबपति हैं।

