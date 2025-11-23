मेरा किराया दिलवा दो; फरीदाबाद में जिस मौलवी के घर से मिला 2500 किलो फिस्फोटक, उसका क्या दावा

संक्षेप: दिल्ली धमाके के बाद जांच एजेंसियां लगातार सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। एक के बाद आतंकियों की गिरफ्तारी हो रही है और उनकी भूमिकाओं की जांच की जा रही है।

दिल्ली धमाके के बाद जांच एजेंसियां लगातार सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। एक के बाद आतंकियों की गिरफ्तारी हो रही है और उनकी भूमिकाओं की जांच की जा रही है। इन सब के बीच हरियाणा के मौलवी को आतंकी मॉड्यूल में शामिल एक डॉक्टर को दिए घर के किराय की चिंता सता रही है। धार्मिक उपदेशक मौलवी इश्तियाक को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने तब पकड़ा था जब उसके किराए के घर से 2,500 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री (जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर शामिल था) बरामद हुई।

उसका यह घर फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर स्थित है। यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किए गए 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल के एक प्रमुख सदस्य डॉ. मुजम्मिल गनई से पूछताछ के दौरान मौलवी इश्तियाक का नाम सामने आया। गनई के बताए अनुसार ही, पुलिस टीम ने उपदेशक के घर से विस्फोटक बरामद किए।

अब मौलवी इश्तियाक ने पुलिस को इस मामले की एक अलग ही कहानी सुनाई है। अधिकारियों के अनुसार, उन्होंने दावा किया कि गनई और उमर इस साल की शुरुआत में उनके पास आए थे और उन्हें अपने घर पर कुछ सामग्री रखने के लिए कहा था, जिसे उन्होंने फर्टिलाइजर बताया था। इसके लिए वे 2,500 रुपये हर महीने स्टोरेज फीस देने पर सहमत हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि इश्तियाक को स्थिति की गंभीरता की कोई चिंता नहीं थी और उनका ध्यान गनई और उमर के 6 महीने के बकाया किराए पर था।