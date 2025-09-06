व्हिसलब्लोअर को ट्रांसफर से मिल सकती है छूट? CRFP जवान की याचिका पर दिल्ली HC का क्या फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कोई व्हिसलब्लोअर केवल यह आरोप लगाकर ट्रांसफर से परमानेंट छूट का दावा नहीं कर सकता कि यह कदम अफसरों द्वारा बदले की कार्रवाई है।

जस्टिस सी. हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक जवान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को यह फैसला सुनाया। सीआरपीएफ के जवान ने 17 जुलाई को नोएडा से मणिपुर की 87वीं बटालियन में अपने ट्रांसफर के खिलाफ याचिका दायर की थी।

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, उस व्यक्ति ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि ट्रांसफर ऑर्डर दुर्भावना से प्रेरित था और एक आंतरिक व्हिसलब्लोअर के रूप में उसकी भूमिका का बदला लेने के लिए था। उसने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उसे बार-बार निशाना बनाया, निराधार आरोपपत्र जारी किए और उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस देने से भी इनकार कर दिया।

वहीं, दूसरी तरफ सीआरपीएफ की ओर पेश हुए वकील ने तर्क दिया कि यह रुटीन ट्रांसफर था, जो उनकी वर्तमान पोस्टिंग का समय पूरा होने के बाद किया गया था।

हाईकोर्ट ने आदेश को बरकरार रखा और कहा कि याचिकाकर्ता के ट्रांसफर और कथित व्हिसलब्लोइंग के बीच कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा या किसी भी तरह का संबंध होने का कोई सबूत नहीं है। अधिकारियों ने अपने नौ पन्नों के आदेश में स्पष्ट किया कि यह निर्णय "प्रशासनिक कारणों" से लिया गया था।

कोर्ट ने गुरुवार को जारी अपने फैसले में कहा, "ट्रांसफर नौकरी का एक अनिवार्य हिस्सा है। ऐसा नहीं हो सकता कि विभाग के अफसरों पर सिर्फ आरोप लगाकर या आंतरिक व्हिसलब्लोअर होने का दावा करके कोई कर्मचारी हमेशा के लिए ट्रांसफर से बच जाए।''