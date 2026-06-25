‘चंपत राय ने पीएम को हिसाब देने से मना किया’, केजरीवाल बोले- क्या राज जानते हैं कि पीएम भी मजबूर?
अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। राज्य सरकार ने एसआईटी को जांच का जिम्मा सौंपा हुआ है। इधर आप नेता और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। केजरीवाल ने सवाल किया है- चंपत राय ऐसा क्या राज जानते हैं कि पीएम भी मजबूर हैं?
अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। दिल्ली के पूर्व सीएम और आप नेता अरविंद केजरीवाल भी केंद्र और राज्य की सरकार सहित भाजपा पर हमला कर रहे हैं। ताजा अपडेट यह है कि केजरीवाल ने सवाल पूछा है- ऐसे क्या राज जानते हैं चंपत राय कि PM भी उनके सामने मजबूर हैं? इससे पहले केजरीवाल ने SIT की वैधता को लेकर सवाल उठाए थे। जानिए अब केजरीवाल ने पीएम मोदी को लेकर क्या निशाना साधा है।
इस खबर के बाद आया केजरीवाल का बयान
केजरीवाल का ताजा हमला उस खबर के बाद सामने आया है, जिसमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने SIT जांच का हवाला देते हुए ट्रस्ट की आमदनी, खर्च, दान और बैंक खातों से जुड़ी जानकारी देने से इनकार कर दिया। यह घटनाक्रम उस शिकायत के बाद सामने आया, जिसे भाजपा नेता रजनीश सिंह ने PMO में भेजा था और जिसे कार्रवाई के लिए अयोध्या जिला प्रशासन को आगे बढ़ाया गया था।
'चंपत राय ने PM को हिसाब देने से मना किया'- केजरीवाल
इस खबर के सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर रिएक्शन देते हुए ट्वीट किया है। पूर्व सीएम ने लिखा- चंपत राय ने PM को हिसाब देने से मना कर दिया है। इतनी हिम्मत कैसे हो गई चंपत राय की? ऐसे क्या राज जानते हैं चंपत राय कि PM भी उनके सामने मजबूर हैं? इस सवाल के बाद केजरीवाल ने एक बार फिर SIT की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा- “SIT छोटे छोटे कर्मचारियों को बुला कर सबकी आँखों में धूल झोंक रही है।”
केजरीवाल ने उठाए SIT जांच पर सवाल
इससे पहले बुधवार को केजरीवाल ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले चंदे में कथित हेराफेरी की जांच के लिए बनाई गई SIT पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था- इस SIT के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसे कथित "चंदा चोरी" में शामिल लोगों को बचाने के लिए बनाया गया था। केजरीवाल का यह बयान SIT द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपने के एक दिन बाद आया है। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और वे और तथ्य जुटा रहे हैं।
केजरीवाल बोले- SIT के पास कोई अधिकार नहीं
आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा, “SIT के पास कोई अधिकार नहीं हैं। यह न तो किसी को समन भेज सकती है, न ही किसी को गिरफ़्तार कर सकती है और न ही छापेमारी कर सकती है। अगर कोई प्राथमिकी नहीं है, तो किस कानून के तहत यह एसआईटी बनाई गई है?” आप नेता ने आरोप लगाया कि इस जांच का इस्तेमाल मुद्दे से ध्यान भटकाने और मामले में कथित तौर पर शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई में देरी करने के लिए किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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