यमुना रिवर क्रूज दिल्ली के किन इलाकों में भरेगी फर्राटा? जानिए किराया
दिल्ली सरकार यमुना नदी पर रिवर क्रूज सेवा शुरू करने जा रही है। इस क्रूज सर्विस का नाम ‘नमो यमुना-रिवर सफारी’ है। इस सेवा के जरिए लोग नदी के रास्ते राजधानी के नजारे देख सकेंगे।
दिल्ली सरकार यमुना नदी पर रिवर क्रूज सेवा शुरू करने जा रही है। इस क्रूज सर्विस का नाम ‘नमो यमुना-रिवर सफारी’ है। इस सेवा के जरिए लोग नदी के रास्ते राजधानी के नजारे देख सकेंगे। क्रूज सोनिया विहार से जगतपुर के बीच चलेगा। एक बार की यात्रा करीब 40 मिनट की होगी। जानिए प्रति यात्री कितने रुपये किराया लगेगा।
सोनिया विहार से जगतपुर तक चलेगा क्रूज
प्रस्तावित रिवर क्रूज सेवा सोनिया विहार से जगतपुर के बीच पांच किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान यात्री यमुना के रास्ते दिल्ली के आसपास के नजारे देख सकेंगे। एक यात्रा में अधिकतम 30 यात्री बैठ सकेंगे। यानी एक बार में 30 लोग इस क्रूज सफारी का आनंद ले पाएंगे। एक यात्री के लिए किराया 500 रुपये निर्धारित किया गया है।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, औपचारिक उद्घाटन से पहले क्रूज का चार से पांच दिनों तक ट्रायल रन किया जाएगा। इसके जरिए सेवा की तैयारियों को परखा जाएगा। हालांकि, यात्रियों के लिए नियमित परिचालन शुरू होने की तारीख की जानकारी अभी नहीं दी गई है।
40 मिनट की होगी यात्रा, पर्यटकों को मिलेगा नया विकल्प
नमो यमुना रिवर सफारी का उद्देश्य दिल्ली में नदी आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसके जरिए राजधानी में रहने वाले लोगों और यहां आने वाले पर्यटकों को यमुना के रास्ते घूमने का नया विकल्प मिलेगा। परियोजना को पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन और मनोरंजन की सुविधा के रूप में विकसित करने की योजना है।
इस परियोजना के तहत इलेक्ट्रिक-सोलर हाइब्रिड नावों का इस्तेमाल करने की योजना है। इन नावों में 30 से 40 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की योजना है।
राष्ट्रीय जलमार्ग-110 पर विकसित हो रही सुविधा
यमुना नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग-110 (NW-110) के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह जलमार्ग दिल्ली के जगतपुर से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक करीब 1,080 किलोमीटर लंबा है। केंद्र सरकार का बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय दिल्ली में नदी परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है।
इस परियोजना के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), दिल्ली जल बोर्ड (DJB) और दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (DTTDC) के साथ समझौता किया है। योजना के तहत सोनिया विहार और जगतपुर के बीच नदी के एक हिस्से को क्रूज पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है। इससे दिल्ली में पर्यटन और मनोरंजन के नए विकल्प उपलब्ध कराने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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