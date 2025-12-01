सावधान हो जाइए! ये हैं दिल्ली के टॉप 3 सबसे प्रदूषित इलाके, यहां की हवा है बेहद जहरीली

संक्षेप: दिल्ली में सर्दियों के दौरान पलूशन का स्तर आम दिनों के मुकाबले अपने चरम पर पहुंच जाता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट रिपोर्ट में सामने आया है कि कुछ इलाके सबसे ज्यादा प्रदूषित हिस्से हैं।

सर्दी के दिनों में राजधानी दिल्ली में पलूशन का स्तर अपने चरम पर पहुंच जाता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के एक नए विश्लेषण के अनुसार, दिल्ली के कम से कम 22 वायु-गुणवत्ता निगरानी केंद्रों पर 59 दिनों का अध्ययन किया गया जिनमें से 30 से ज्यादा दिनों तक कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ) का स्तर तय सीमा से ऊपर रहा। बीते सालों के आंकडों से तुलना करें तो मालूम होता है कि राजधानी दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका सबसे प्रदूषित क्षेत्र है। जानिए टॉप तीन प्रदूषित इलाकों में कौन से हिस्से शामिल हैं?

कार्बन मोनोऑक्साइड के मामले में सबसे जहरीली जगह कौन सीएसई की स्टडी बताती है कि द्वारका सेक्टर-8 में सबसे ज्यादा 55 दिन कार्बन मोनोऑक्साइड की सीमा अधिक रही। इसके बाद जहांगीरपुरी और दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तर परिसर रहे, जहां 50 दिनों तक कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर सीमा से ज्यादा पाया गया।

दिल्ली के टॉप 3 सबसे प्रदूषित इलाके कौन? विश्लेषण में राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते हुए चिंताजनक क्षेत्रों पर भी प्रकाश डाला गया है। साल 2018 में, केवल 13 स्थानों को आधिकारिक तौर पर ‘हॉटस्पॉट’ घोषित किया गया था। अब, कई और स्थानों पर नियमित रूप से प्रदूषण का स्तर शहर के औसत से कहीं ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। जहांगीरपुरी दिल्ली का सबसे प्रदूषित इलाका पाया गया। यहां साल भर का पीएम2.5 का औसत स्तर 119 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। इसके बाद बावाना और वज़ीरपुर में यह स्तर 113 माइक्रोग्राम रहा। आनंद विहार में पीएम 2.5, 111 माइक्रोग्राम और मुंडका, रोहिणी तथा अशोक विहार में 101 से 103 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया।

इस साल ज्यादा रही स्मॉग की मात्रा