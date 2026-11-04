बात सही व्यक्ति को सही पद पर बैठाने की है; CRPF की किस उपलब्धि पर बेहद खुश हो गईं किरण बेदी
पूर्व IPS अधिकारी ने आगे कहा कि 'नक्सलवाद और आतंकवाद में कमी आना भी एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा का माहौल और मजबूत हुआ है।'
देश के प्रमुख आंतरिक सुरक्षा बल CRPF (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) ने हाल ही में एक बड़ी उपलब्ध हासिल की है, जिसके अनुसार बीते 12 महीनों में उसने किसी भी ऑपरेशन के दौरान अपने एक भी जवान को नहीं खोया है। सबसे खास बात यह है कि पिछले 47 सालों में यह उपलब्धि पहली बार हासिल हुई है। जिसके बाद देश की पहली महिला IPS अधिकारी और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने सीआरपीएफ की इस उपलब्धि को लेकर बेहद खुशी जताई है और इसका सारा श्रेय केंद्रीय बल के नेतृत्व को दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बल के हर एक कर्मी का, उनके समर्पण और योगदान के लिए आभार व्यक्त किया है।
केंद्रीय सुरक्षा बल की सफलता को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी खुशी को व्यक्त करते हुए किरण बेदी ने लिखा, 'इस सफलता का पूरा श्रेय नेतृत्व को जाता है, नियुक्तियों के मामले में भी और कामकाज के प्रदर्शन के मामले में भी। आखिरकार, बात सही व्यक्ति को सही पद पर और सही जिम्मेदारी के साथ बैठाने की है, ताकि वह अपना काम बखूबी कर सके।'
गृह मंत्रालय समेत हर कर्मचारी का आभार जताया
अपनी पोस्ट में बेदी ने आगे लिखा, 'मैं MHA (गृह मंत्रालय) और CRPF के नेतृत्व का, और साथ ही बल के हर एक कर्मी का, उनके समर्पण और योगदान के लिए आभार व्यक्त करती हूं।
मौजूदा DGP की जमकर की तारीफ, हर काम में काबिल बताया
इसके आगे बेदी ने बल के मुखिया की तारीफ करते हुए लिखा, 'मौजूदा DGP ने एक कुशल और सक्रिय नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वे बहुत बारीकी से योजना बनाने, जमीनी हकीकतों से जुड़े रहने, खुफिया जानकारी को मजबूत करने और बल के जवानों के कल्याण का हर तरह से ध्यान रखने के लिए जाने जाते हैं।'
'नेतृत्व, पेशेवर प्रतिबद्धता, जवानों की भलाई से आता है बड़ा बदलाव'
पूर्व IPS अधिकारी ने आगे कहा कि 'नक्सलवाद और आतंकवाद में कमी आना भी एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा का माहौल और मजबूत हुआ है।' साथ ही उन्होंने कहा, 'नेतृत्व, पेशेवर प्रतिबद्धता और बल (फोर्स) के जवानों की भलाई, ये सभी मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं।'
'अपने आप में बहुत कुछ कहता है शून्य'
इसके बाद अपनी पोस्ट में उन्होंने केंद्रीय बल की इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए लिखा, ‘CRPF ने 47 साल में पहली बार लगातार 12 महीने बिना किसी ऑपरेशनल कैजुअल्टी के पूरे किए।’
उन्होंने बताया कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर CRPF का वीडियो साझा करते हुए लिखा- शून्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। करीब 3.25 लाख जवानों वाली CRPF के लिए 12 महीने तक एक भी ऑपरेशनल कैजुअल्टी (हताहत) नहीं होना बड़ी उपलब्धि है।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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