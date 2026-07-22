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चाहे एक महीने लगे या छह महीने...; किसान आंदोलन से अपने प्रोटेस्ट की तुलना करते हुए क्या बोले अभिजीत दीपके

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सीजेपी ने बताया कि आज देश का युवा अपने भविष्य और न्याय के लिए अडिग खड़ा है। जब किसान और छात्र एक साथ आते हैं, तो सत्ता को झुकना ही पड़ता है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिल जाता, यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। साथ लड़ेंगे, साथ जीतेंगे।'

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत कुछ अन्य मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी का धरना-प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा। इस दौरान पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एकबार फिर कहा है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जबतक प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री को हटा नहीं देते। इसके साथ ही बुधवार को एकबार फिर किसान नेता राकेश टिकैट धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलनकारियों का उत्साह बढ़ाया।

अभिजीत दीपके ने इस बारे में सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'मैं यह साफ कर देना चाहता हूं, यह विरोध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक PM मोदी धर्मेंद्र प्रधान को हटा नहीं देते। अगर किसान आंदोलन जीत मिलने तक एक साल तक चल सकता है, तो हम भी जीत मिलने तक नहीं रुकेंगे। जय हिंद।'

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दीपके ने कहा- चाहे छह महीने और लग जाएं

उधर अभिजीत दीपके ने जो वीडियो शेयर किया उसमें उन्होंने कहा, 'मैं आप लोगों से फिर से एकबार कहना चाहता हूं, जबतक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, तब तक यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। एक महीने से बैठे हैं, फिर चाहे छह महीने और लग जाएं, यहीं बैठे रहेंगे, लेकिन ये प्रोटेस्ट किसी भी हाल में खत्म नहीं होगा। यह आंदोलन जारी रहेगा, जब तक नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान को हटा नहीं देते।'

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फिर जंतर-मंतर पहुंचे राकेश टिकैत

वहीं बुधवार शाम को भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख राकेश टिकैत एकबार फिर जंतर-मंतर पर आंदोलन का समर्थन करने पहुंचे। उनके पहुंचने की जानकारी देते हुए कॉकरोच पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बताया, 'सरकार को तीन काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर करने वाले भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत पहुंच गए हैं जंतर-मंतर। आज देश का युवा अपने भविष्य और न्याय के लिए अडिग खड़ा है। जब किसान और छात्र एक साथ आते हैं, तो सत्ता को झुकना ही पड़ता है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिल जाता, यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। साथ लड़ेंगे, साथ जीतेंगे।'

उधर बुधवार शाम को भी युवा और छात्रों की भीड़ काफी संख्या में जंतर-मंतर पर डटी हुई थी, जिसके कुछ देर बाद वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया। अब प्रदर्शन स्थल पर कई शिक्षक भी आ रहे हैं। जिसमें अभिनव शर्मा नाम के शिक्षक भी पहुंचे, जो कि सोशल मीडिया के जरिए छात्रों को पढ़ाते हैं। इस दौरान मंच से सीजेपी की तरफ से अपनी मांगों को लगातार दोहराया जा रहा है। इसके अलावा कई युवा और वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों द्वारा सत्ता पक्ष के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जाती रही।

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महीनेभर पहले शुरू हुआ था सीजेपी का आंदोलन

बता दें कि सीजेपी का यह आंदोलन 20 जून को शुरू हुआ था, जिसमें परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जवाबदेही तय करने, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 28 जून को CJP के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे और तब से वह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। वांगचुक को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल स्थांनातरित किए जाने के बाद भी वह अपना अनशन जारी रखे हुए हैं।

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लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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