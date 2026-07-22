चाहे एक महीने लगे या छह महीने...; किसान आंदोलन से अपने प्रोटेस्ट की तुलना करते हुए क्या बोले अभिजीत दीपके
सीजेपी ने बताया कि आज देश का युवा अपने भविष्य और न्याय के लिए अडिग खड़ा है। जब किसान और छात्र एक साथ आते हैं, तो सत्ता को झुकना ही पड़ता है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिल जाता, यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। साथ लड़ेंगे, साथ जीतेंगे।'
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत कुछ अन्य मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी का धरना-प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा। इस दौरान पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एकबार फिर कहा है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जबतक प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री को हटा नहीं देते। इसके साथ ही बुधवार को एकबार फिर किसान नेता राकेश टिकैट धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलनकारियों का उत्साह बढ़ाया।
अभिजीत दीपके ने इस बारे में सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'मैं यह साफ कर देना चाहता हूं, यह विरोध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक PM मोदी धर्मेंद्र प्रधान को हटा नहीं देते। अगर किसान आंदोलन जीत मिलने तक एक साल तक चल सकता है, तो हम भी जीत मिलने तक नहीं रुकेंगे। जय हिंद।'
दीपके ने कहा- चाहे छह महीने और लग जाएं
उधर अभिजीत दीपके ने जो वीडियो शेयर किया उसमें उन्होंने कहा, 'मैं आप लोगों से फिर से एकबार कहना चाहता हूं, जबतक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, तब तक यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। एक महीने से बैठे हैं, फिर चाहे छह महीने और लग जाएं, यहीं बैठे रहेंगे, लेकिन ये प्रोटेस्ट किसी भी हाल में खत्म नहीं होगा। यह आंदोलन जारी रहेगा, जब तक नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान को हटा नहीं देते।'
फिर जंतर-मंतर पहुंचे राकेश टिकैत
वहीं बुधवार शाम को भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख राकेश टिकैत एकबार फिर जंतर-मंतर पर आंदोलन का समर्थन करने पहुंचे। उनके पहुंचने की जानकारी देते हुए कॉकरोच पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बताया, 'सरकार को तीन काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर करने वाले भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत पहुंच गए हैं जंतर-मंतर। आज देश का युवा अपने भविष्य और न्याय के लिए अडिग खड़ा है। जब किसान और छात्र एक साथ आते हैं, तो सत्ता को झुकना ही पड़ता है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिल जाता, यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। साथ लड़ेंगे, साथ जीतेंगे।'
उधर बुधवार शाम को भी युवा और छात्रों की भीड़ काफी संख्या में जंतर-मंतर पर डटी हुई थी, जिसके कुछ देर बाद वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया। अब प्रदर्शन स्थल पर कई शिक्षक भी आ रहे हैं। जिसमें अभिनव शर्मा नाम के शिक्षक भी पहुंचे, जो कि सोशल मीडिया के जरिए छात्रों को पढ़ाते हैं। इस दौरान मंच से सीजेपी की तरफ से अपनी मांगों को लगातार दोहराया जा रहा है। इसके अलावा कई युवा और वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों द्वारा सत्ता पक्ष के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जाती रही।
महीनेभर पहले शुरू हुआ था सीजेपी का आंदोलन
बता दें कि सीजेपी का यह आंदोलन 20 जून को शुरू हुआ था, जिसमें परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जवाबदेही तय करने, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 28 जून को CJP के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे और तब से वह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। वांगचुक को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल स्थांनातरित किए जाने के बाद भी वह अपना अनशन जारी रखे हुए हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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