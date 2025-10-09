'जहां फाइल पर कहते हैं अंगूठा लगा दो, मैं लगा देती हूं'- CM रेखा के बयान पर AAP का तंज

मुख्यमंत्री हल्के-फुल्के अंदाज में कह रही हैं- ये जहां फाइल पर कहते हैं अंगूठा लगा दो, मैं लगा देती हूं… वीडियो क्लिप शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर सीएम रेखा गुप्ता पर फिर से तंज कसा है।

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मुख्यमंत्री हल्के-फुल्के अंदाज में कह रही हैं- "ये जहां फाइल पर कहते हैं अंगूठा लगा दो, मैं लगा देती हूं..." वीडियो क्लिप शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर सीएम रेखा गुप्ता पर 'फुलेरा की पंचायत' वाली सरकार चलाने का आरोप लगाते हुए तंज कसा है।

जहां फाइल पर कहते हैं अंगूठा लगा दो… आप के एक्स हेंडल द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो 7 अक्तूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती के दिन का है। सीएम रेखा गुप्ता त्रिलोकपुरी में एक मंच से भाषण दे रही थीं। उनके बगल में विधायक रविकांत भी खड़े थे। सीएम रेखा गुप्ता विधायक की तरफ इशारा करके कहती हैं- "मुझे नहीं पता है। ये जहां फाइल पर कहता है अंगूठा लगा दो, मैं वही लगा देती हूं। अब ये जानें और तुम जानो। मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है।"

CM रेखा के बयान पर AAP का तंज आप ने भाजपा नेता रेखा गुप्ता का वीडियो शेयर करते हुए हमलावर होते हुए लिखा- दिल्ली में चल रही ‘फुलेरा की पंचायत’ वाली सरकार! BJP की ‘पर्ची प्रक्रिया’ से बनी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने अब ख़ुद बता दिया है कि उनकी सरकार बाहरी लोगों के इशारों पर चल रही है, उनकी बताई गई फ़ाइलों पर अंगूठा लगाए जाते हैं। इससे पहले CM साहिबा के पति दिल्ली सरकार के अधिकारियों की बैठक लेते रहे हैं। दिल्ली में सरकार नहीं बल्कि ‘फुलेरा की पंचायत’ चल रही है।