Wherever they say put your thumb impression on the file, I do it, AAP jibe at CM Rekha statement 'जहां फाइल पर कहते हैं अंगूठा लगा दो, मैं लगा देती हूं'- CM रेखा के बयान पर AAP का तंज, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsWherever they say put your thumb impression on the file, I do it, AAP jibe at CM Rekha statement

'जहां फाइल पर कहते हैं अंगूठा लगा दो, मैं लगा देती हूं'- CM रेखा के बयान पर AAP का तंज

मुख्यमंत्री हल्के-फुल्के अंदाज में कह रही हैं- ये जहां फाइल पर कहते हैं अंगूठा लगा दो, मैं लगा देती हूं… वीडियो क्लिप शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर सीएम रेखा गुप्ता पर फिर से तंज कसा है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 9 Oct 2025 01:33 PM
share Share
Follow Us on
'जहां फाइल पर कहते हैं अंगूठा लगा दो, मैं लगा देती हूं'- CM रेखा के बयान पर AAP का तंज

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मुख्यमंत्री हल्के-फुल्के अंदाज में कह रही हैं- "ये जहां फाइल पर कहते हैं अंगूठा लगा दो, मैं लगा देती हूं..." वीडियो क्लिप शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर सीएम रेखा गुप्ता पर 'फुलेरा की पंचायत' वाली सरकार चलाने का आरोप लगाते हुए तंज कसा है।

जहां फाइल पर कहते हैं अंगूठा लगा दो…

आप के एक्स हेंडल द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो 7 अक्तूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती के दिन का है। सीएम रेखा गुप्ता त्रिलोकपुरी में एक मंच से भाषण दे रही थीं। उनके बगल में विधायक रविकांत भी खड़े थे। सीएम रेखा गुप्ता विधायक की तरफ इशारा करके कहती हैं- "मुझे नहीं पता है। ये जहां फाइल पर कहता है अंगूठा लगा दो, मैं वही लगा देती हूं। अब ये जानें और तुम जानो। मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है।"

CM रेखा के बयान पर AAP का तंज

आप ने भाजपा नेता रेखा गुप्ता का वीडियो शेयर करते हुए हमलावर होते हुए लिखा- दिल्ली में चल रही ‘फुलेरा की पंचायत’ वाली सरकार! BJP की ‘पर्ची प्रक्रिया’ से बनी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने अब ख़ुद बता दिया है कि उनकी सरकार बाहरी लोगों के इशारों पर चल रही है, उनकी बताई गई फ़ाइलों पर अंगूठा लगाए जाते हैं। इससे पहले CM साहिबा के पति दिल्ली सरकार के अधिकारियों की बैठक लेते रहे हैं। दिल्ली में सरकार नहीं बल्कि ‘फुलेरा की पंचायत’ चल रही है।

अब जानिए क्या था मामला?

सीएम रेखा गुप्ता त्रीलोकपुरी में वाल्मीकि जयंती पर सभा को संबोधित कर रही थीं। भाषण समाप्त होने पर विधायक रविकांत ने उनसे स्टेडियम के बारे में बोलने के लिए कहा तो सीएम रेखा बोलीं- स्टेडियम का बता दिया मैंने भाई। आपके यहां जो नया स्टेडियम है... अब मुझे नहीं पता, ये जहां फाइल पर कहता है अंगूठा लगा दो, मैं वहीं लगा देती हूं। अब ये जाने और तुम जानो। मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। जितने मर्जी काम करवाओ।