दिल्ली में कहां लगी ऐसी भीषण आग कि 17 घंटे बाद भी नहीं बुझी, मालिक भी लापता

संक्षेप: दिल्ली के नारायणा औद्योगिक क्षेत्र स्थित कम्युनिटी सेंटर में मौजूद एक पेंट की दुकान में सोमवार देर रात 2.15 बजे आग लगने का मामला सामने आया है। इमारत में लगी आग पर 17 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका है।

दिल्ली के नारायणा औद्योगिक क्षेत्र स्थित कम्युनिटी सेंटर में मौजूद एक पेंट की दुकान में सोमवार देर रात 2.15 बजे आग लगने का मामला सामने आया है। इमारत में लगी आग पर 17 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका है और खबर लिखे जाने तक दमकल की टीम आग पर काबू पाने के लिए काम पर लगी हुई थी। दुकान का मालिक हादसे के बाद से लापता बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि वह हादसे से पहले दुकान में ही गया था। मौके पर दमकल और पुलिस टीम के अलावा मौके पर डीडीएमए, दिल्ली नगर निगम, डीडीए की टीम मौजूद हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोमवार देर रात करीब 2.15 बजे नारायणा औद्योगिक क्षेत्र स्थित कम्युनिटी सेंटर में मौजूद एक दुकान में बनाए गए गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी। दमकल की 25 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। जहां पता चला कि चार मंजिला इमारत के तीसरे और चौथे फ्लोर पर पेंट और थिनर रखने का गोदाम और दुकान थी। आग दुकान में लगी तो बाद में गोदाम तक फैल गई। गोदाम में थिनर रखे होने के चलते आग ने जल्द ही पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने का काम शुरू किया। खबर लिखे जाने तक मौके पर काम जारी थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आग के चलते इमारत जर्जर हो गई थी। जिसके चलते मंगलवार सुबह करीब 7.30 बजे इमारत की तिसरी व चौथी मंजिल भरभरा कर गिर गई। हालांकि हादसे में किसी राहत टीम के सदस्य को चोट नहीं आई।