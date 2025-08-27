Where are my 13 hideouts? At least tell me and get them in possession; Saurabh Bhardwaj on ED raid कहां हैं मेरे 13 ठिकाने? कम से कम मुझे तो बताओ, कब्जा दिला दो; ED रेड पर सौरभ भारद्वाज, Ncr Hindi News - Hindustan
Where are my 13 hideouts? At least tell me and get them in possession; Saurabh Bhardwaj on ED raid

कहां हैं मेरे 13 ठिकाने? कम से कम मुझे तो बताओ, कब्जा दिला दो; ED रेड पर सौरभ भारद्वाज

ये रेड स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कथित घोटालों से जुड़े मामले में हुई है। इन ठिकानों को लेकर सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया कि भाई 13 ठिकानें, जहां ईडी के छापे पड़े हैं, कहां हैं?

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 04:11 PM
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कल दिल्ली एनसीआर में आप नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। ये रेड स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कथित घोटालों से जुड़े मामले में हुई है। इन ठिकानों को लेकर सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया कि भाई 13 ठिकानें, जहां ईडी के छापे पड़े हैं, कहां हैं? जानिए क्या है पूरा मामला?

कम से कम मुझे कब्जा तो दिलाओ

सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ईडी वालों से एक बहुत सख्त शिकायत मुझे और मेरे परिवार वालों को है। भाई 13 ठिकानें, जहां ईडी के छापे पड़े हैं, कहां हैं? सौरभ ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा, मेरे ही 13 ठिकानों पर कल छापा पड़ा और मुझे ही कब्जा में नहीं दे रहे। कम से कम मुझे कब्जा तो दिलाओ, उन्हें बेचूं।

मेरी बेटी पूछ रही है पापा…

या फिर ईडी उन ठिकानों की पॉवर ऑफ अटार्नी बनाकर दे कि भाई ये आपके हैं। ये कौन से ठिकाने हैं? सौरभ ने आगे बताया कि मेरी बेटी पूछ रही है, पापा डू यू हैव एन ऑफिस? इस पर मैने कहा कि बेटा वो सरकारी है। इस पर बेटी ने कहा कि नहीं, नहीं, एक ऑफिस है, जिसका फोटो चल रहा है। बेशर्मों शर्म करो। डूब मरो।

18 घंटे की ईडी की छापेमारी…

चिराग दिल्ली में भारद्वाज के आवास पर उनसे मुलाकात के बाद सिसोदिया ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मेरे भाई सौरभ भारद्वाज, 18 घंटे की ईडी की छापेमारी और साज़िशों के बाद भी बेखौफ...उनकी हिम्मत और साहस हमारे लिए मिसाल है। हम एक परिवार हैं और जब तक हम साथ हैं, कोई झूठ और साज़िश हमें नहीं झुका सकती।’’

सिसोदिया ने मीडियाकर्मियों से कहा, ‘‘कल ईडी ने छापेमारी के नाम पर नाटक किया। मैं इसे नाटक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी भाजपा पर कोई संकट आता है और उन पर सवाल उठते हैं, ईडी लोगों के घरों पर छापेमारी शुरू कर देती है। जैसे ही लोगों ने मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाना शुरू किया, उन्होंने ये झूठी छापेमारी शुरू कर दी।’’