ED छापे, धमाके और मिशन पंजाब… मनीष सिसोदिया के ‘औरंगजेब’ वाले बयान से मचा बवाल
भाजपा द्वारा बंगाल चुनाव जीतने के बाद 'पंजाब एक्शन', राज्य में जगह-जगह हो रहे ब्लास्ट, आप नेताओं के ठिकानों पर छापे, संजीव अरोड़ा की हिरासत... इस तरह के सवालों पर आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने ये बात कही।
भाजपा द्वारा बंगाल चुनाव जीतने के बाद 'पंजाब एक्शन', राज्य में जगह-जगह हो रहे ब्लास्ट, आप नेताओं के ठिकानों पर छापे, संजीव अरोड़ा की हिरासत... इस तरह के सवालों पर आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने रिएक्शन देते हुए कहा- "दिल्ली में बैठे औरंगजेबों की हमेशा से प्रॉब्लम रही है कि पंजाब तरक्की क्यों कर रहा है। जब-जब दिल्ली में औरंगजेब बैठा है, उसको पंजाब की तरक्की से प्रॉब्लम हुई है।"
सिसोदिया बोले- पंजाब, रंगला पंजाब बन रहा है
आम आदमी पार्टी के आधिकारिक एक्स हेंडल से शेयर किए गए वीडियो में मनीष सिसोदिया नाम लिए बगैर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार पर हमलावर होते दिखाई दिए। मनीष सिसोदिया ने पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे कामकाज की सराहना करते हुए कहा- पंजाब, रंगला पंजाब बन रहा है। पंजाब के स्कूल, हॉस्पिटल, महिलाओं-किसानों के लिए जो किया, बिजली-सड़क जैसे मुद्दों पर भगवंत मान सरकार शानदार काम कर रही है।
जब-जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब बैठा…
अब दिल्ली में बैठे औरंगजेब की प्रॉब्लम ही यही है, जैसे कि हमेशा से औरंगजेबों की रही है कि पंजाब तरक्की क्यों कर रहा है। जब-जब जब-जब दिल्ली में औरंगजेब बैठा है, उसको पंजाब की तरक्की से प्रॉब्लम हुई है। जब-जब औरंगजेब बैठा है, उसको लगता है कि पंजाब में लोकतांत्रिक सरकार ऐसे कैसे काम कर सकती है। औरंगजेब को पंजाब की हर चीज से समस्या है।
पंजाब में बम धमाके और मिशन पंजाब क्या
बीते दिनों पंजाब के जालंधर स्थित बीएसएफ मुख्यालय के बाहर हुए धमाका हुआ था। इसी दौरान अमृतसर के खासा स्थित आर्मी कैंप की बाउंड्री वॉल के पास भी धमाका हुआ था। वहीं 'मिशन पंजाब' की बात करें तो पश्चिम बंगाल, असम और पुड्डुचेरी में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद इसकी चर्चा तेज हुई थी। दरअसल भाजपा मुख्यालय में पीएम मोदी संबोधन करने वाले थे, लेकिन इससे पहले मंच पर नारा लगा- बंगाल जीता है, अब पंजाब की बारी है।
आप नेताओं के घर छापामारी और संजीव अरोड़ की हिरासत
आप नेताओं के घर छापामारी की बात करें, तो इसकी शुरूआत आम आदमी पार्टी से भाजपा में शामिल हो गए राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के ठिकाने से मानी जा रही है। दरअसल भाजपा में शामिल होने से पहले आप सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक अशोक मित्तल के कई ठिकानों पर छापामारी हुई थी। वहीं अब नई कार्रवाई पंजाब के उद्दोग मंत्री और आप नेता संजीव अरोड़ा के साथ हुई है। उन्हें कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की GST धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में 7 दिन के लिए ED की हिरासत में भेज दिया गया है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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