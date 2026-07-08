पहले लड़की का रेप, फिर शादी तय होने पर घर में घुसकर की मारपीट; आरोपी सैफ गिरफ्तार
गाजियाबाद के खोड़ा जिले में किशोरी के घर पर घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, आरोपी सैफ ने पहले लड़की का रेप किया। जब घर वालों ने शादी तय कर दी, तो उसके घर में घुसकर मारपीट की। पुलिस ने उसे दबोच लिया है। आगे की जांच जारी है।
गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में किशोरी को अगवा कर दूसरे धर्म के युवक ने दुष्कर्म किया। पता चलने पर परिजनों ने बेटी की शादी तय कर दी, तो गुस्साए आरोपी ने परिजनों से मारपीट करते हुए हत्या की धमकी दी। मामला बढ़ने लगा, तो आसपास के युवकों ने आरोपी को पकड़ कर धुनाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस आगे की जांच कर रही है।
जबरन ले लिए फोन नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट
खोड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी मां के साथ एक मॉल के पास काम करती थी। यहीं पर सैफ अली नाम का युवक भी काम करता था। किशोरी का आरोप है कि सैफ अली अक्सर उसका पीछा करता था। एक दिन उसे रास्ते में रोककर मोबाइल छीन लिया और उसका नंबर व सोशल मीडिया खाते की जानकारी ले ली। इसके बाद वह व्हाट्सऐप पर मैसेज करने लगा। आरोपी आए दिन उससे छेड़खानी करने लगा।
नोएडा सेक्टर-81 में लड़की का किया दुष्कर्म
एक दिन उनकी मां को घर पहुंचने में देर हो गई। तब सैफ अली ने उसे फोन किया और यह कहते हुए घर से बाहर बुलाया कि उसे उनकी मां के बारे में जानकारी है। आरोप है कि सैफ अली उन्हें नोएडा सेक्टर-81 में एक फ्लैट पर ले गया और वहां दुष्कर्म किया। आरोपी ने उन्हें धमकी दी कि यदि इसके बार में किसी को बताया कि वह पूरे परिवार को जान से मार देगा। वह बुरी तरह से डर गईं और मां को कुछ नहीं बताया।
दुष्कर्म की बात खुलने पर घर वालों ने तय कर दी शादी
चार दिन बाद उन्होंने हिम्मत करके अपनी मां को वारदात के बारे में बताया। इसके बाद मां ने उसकी शादी तय कर दी, जो 15 जुलाई को होनी है। सैफ अली को पता चला तो वह पांच जुलाई की रात में लगभग दो बजे उनके घर पर आ धमका। शादी रोकने की बात कह धमकी देने लगा। पीड़िता की मां ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की।
सैफ ने दी धमकी- मंगेतर, मां, भाई को मार देगा
सैफ अली ने धमकी दी कि वह उसके मंगेतर, मां और भाई को जान से मार देगा। शोर मचने पर आसपास के लोग जमा हो गए और आरोपी को पकड़ लिया। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि शिकायत के आधार पर पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आरोपी को पीटने का वीडियो वायरल
किशोरी के परिजनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने आरोपी को दबोच लिया और पीटते हुए थाने ले गए। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक संगठन के कार्यकर्ताओं ने युवक के साथ मारपीट कर वीडियो बनाया था। हालांकि, हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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