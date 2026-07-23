छात्र लाठी खा रहे थे, तब तुम AC कमरों में बैठे थे; CJP प्रवक्ता से गुस्साई भीड़ ने पूछा, तो क्या कहा- VIDEO
जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन के दौरान पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी उनसे सवाल करते नजर आ रहे हैं कि लाठीचार्ज के दौरान वह और अन्य नेता कथित तौर पर एसी कमरे में क्यों थे, जबकि प्रदर्शनकारी पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे थे।
"कल जब हमको लाठियां पड़ रही थीं, तब तुम AC कमरों में बैठे थे। सारे बच्चे लाठी खा रहे थे और तुम यहां ज्ञान दे रहे हो।" जंतर-मंतर पर देर रात कुछ ऐसा ही नजारा बना, जब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका को भीड़ ने घेर लिया। फिर एक के बाद एक आवाजें उठने लगीं। रांका कुछ बोलने चलते लेकिन, तब तक एक और आवाज आती और उनसे सवाल करने लगती। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो वायरल हो रहा है।
वीडियो में चारों तरफ प्रदर्शनकारी दिखाई देते हैं। हो हल्ला के बीच सीजेपी प्रवक्ता अपनी बात रख रहे होते हैं कि तभी एक युवा प्रदर्शनकारी पूछता है- सर, कल जब हम पर लाठियां पड़ रही थीं, तब आप एसी में जाकर क्यों बैठे थे? शालीनता से शुरू हुआ सवाल धीरे-धीरे तीखा होना लगा। कल जब हमको लाठियां पड़ रही थीं, तब तुम AC कमरों में जाकर क्यों बैठे थे? आवाजें बढ़ती देख, रांका ने लोगों को शांत करने की कोशिश की। शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। लेकिन आवाजें बढ़ने लगी थीं।
भीड़ में मौजूद लोग बस एक ही सवाल कर रहे थे, तुम और सौरव दास क्यों एसी में जाकर बैठे थे। एक युवक ने गुस्से में कहा- सारे बच्चे लाठी खा रहे थे और तुम यहां ज्ञान दे रहे हो। इस पर आशुतोष कहने लगे- आपकी बात एकदम सही है। इस पर सभी लोग चिल्ला-चिल्लाकर कहने लगे- माफी मांगो। पहले तुम माफी मांगो। इस पर रांका ने कहा- 31 दिनों से जंतर-मंतर पर बैठे हैं। इतने में पीछे से आवाज आई, ये लोग भड़काना चाह रहे हैं। इस पर रांका ने भी कहा- जो लोग भड़काना चाह रहे हैं। इस पर रांका ने कहा- सर आप भड़काना बंद करिए। 31 दिन से यहां बैठे हैं।
आपको बताते चलें कि इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता विजेता दहिया को बर्गर खाते हुए कुछ लोगों ने पकड़ लिया था। इसके बाद घटना का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। मामला तब और बिगड़ गया, जब दहिया ने इस पर एक वीडियो बनाया और कहा कि मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि आपने मुझे इलेक्ट नहीं किया है। इस पर बात और बिगड़ गई। माना जा रहा है कि आनन-फानन में सीजेपी ने विजेता दहिया को पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया। इसके बाद दहिया ने एक और वीडियो बनाई, जिसमें उन्होंने खुदके छले जाने का आरोप लगाया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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