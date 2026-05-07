Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जब अन्ना आंदोलन को समर्थन देने दिल्ली आए थे सुपरस्टार विजय, मंच पर बोले भी थे; पुराना वीडियो हुआ वायरल

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया है, उसकी शुरुआत में सुपरस्टार विजय रामलीला मैदान में अप्रैल 2011 से शुरू हुए अन्ना आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए मंच के पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान मंच पर पहुंचने के बाद कुमार विश्वास मंच पर अनशन कर रहे अन्ना को उनका परिचय देते हैं।

जब अन्ना आंदोलन को समर्थन देने दिल्ली आए थे सुपरस्टार विजय, मंच पर बोले भी थे; पुराना वीडियो हुआ वायरल

हाल ही में सामने आए तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचने वाले साउथ फिल्मों के सुपरस्टार और TVK पार्टी प्रमुख विजय जोसेफ इन दिनों देशभर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दो वर्ष पूर्व तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) पार्टी बनाने वाले विजय ने पहले ही चुनाव में राज्य की 234 सीटों में से 108 सीटें जीत लीं। जिसके बाद वे राज्य के मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में पहले नंबर पर चल रहे हैं। इसी बीच उनका लगभग 15 साल पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जब वे साल 2011 में अन्ना आंदोलन का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में आए थे।

सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया है, उसकी शुरुआत में सुपरस्टार विजय रामलीला मैदान में 5 अप्रैल सन् 2011 से शुरू हुए अन्ना आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए मंच के पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान मंच पर पहुंचने के बाद कुमार विश्वास मंच पर अनशन कर रहे अन्ना को उनका परिचय देते हैं।

ये भी पढ़ें:तमिलनाडु में अजब-गजब खेल, विजय को मिला DMK-VCK का साथ; अब क्या करेंगे राज्यपाल?

मंच से की थी अन्ना हजारे की तारीफ

कुल 25 सेकेंड लंबे इस वीडियो में विजय के मंच पर अंग्रेजी भाषा में दिए संबोधन का कुछ एडिटेड हिस्सा भी शामिल है, जिसमें कई कट्स लगे हुए हैं। इसमें वह अन्ना हजारे की तारीफ करते हुए यह कहते सुनाई दे रहे हैं, 'बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के, और केवल अपनी कोशिशों से उन्होंने (अन्ना हजारे ने) पूरे देश में समर्थन की लहर जगा दी है और शासन से भ्रष्टाचार को खत्म करने का बीड़ा उठाया है।'

ये भी पढ़ें:TN में गठबंधन के लिए वॉट्सऐप-वॉट्सऐप खेल रही विजय की TVK, कैसे बनेगी सरकार?

15 साल पहले हुआ था अन्ना आंदोलन, जन्मी थी आम आदमी पार्टी

बता दें कि अन्ना आंदोलन (2011) भारत में अन्ना हजारे के नेतृत्व में चला एक ऐतिहासिक भ्रष्टाचार विरोधी जन-आंदोलन था, जिसे 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' (IAC) कहा गया था। 5 अप्रैल 2011 को शुरू हुए इस आंदोलन को देशभर में व्यापक जनसमर्थन मिला था और इसने केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस गठबंधन की यूपीए सरकार पर बहुत दबाव बनाया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए इस आंदोलन में अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, और कुमार विश्वास जैसे बड़े नेता शामिल थे। जिन्होंने आगे चलकर आम आदमी पार्टी का गठन किया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य एक सशक्त 'जन लोकपाल विधेयक' पारित कराना था।

ये भी पढ़ें:विजय ने किया था BJP का विरोध, इसलिए बनाया जा रहा दबाव? आरोपों पर क्या बोली भाजपा

विजय को अबतक नहीं मिला सरकार बनाने का आमंत्रण

राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने और कांग्रेस सहित 112 समर्थक विधायकों की सूची सौंपने के बावजूद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अब तक विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया है। जिसके बाद TVK पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को लेकर गुरुवार को राज्यपाल आर्लेकर के सरकारी निवास लोकभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। तिरुप्पुर जिले के टीवीके कार्यकर्ताओं ने एसआर बोम्मई मामले के फैसले का हवाला देते हुए मीडिया से कहा कि लोकभवन बहुमत साबित करने का उचित स्थान नहीं है। टीवीके के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के कारण कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया।

प्रदर्शनकारियों ने यह भी दावा किया कि टीवीके 108 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और संविधान के अनुसार, विजय को सरकार बनाने के लिए बुलाना राज्यपाल का कर्तव्य है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्यपाल टीवीके को सरकार बनाने का मौका न देकर भाजपा का पक्ष ले रहे हैं। (भाषा इनपुट के साथ)

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News Viral News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।