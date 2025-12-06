अगली बार वोट मांगने जाएंगी तो दिल्ली का AQI कहां होगा, HTLS में सीएम रेखा गुप्ता ने दिया यह जवाब

संक्षेप: सीएम ने कहा, 'दिल्ली की लीगेसी समस्याओं की बात करें तो यहां के कूड़े के पहाड़, यमुना जी की सफाई, दिल्ली की टूटी-फूटी सड़कें, स्कूलों-अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर और दिल्ली का पर्यावरण.. ये सारी वो चीजें हैं जो यहां रहने वाले हर किसी के दिल के नजदीक हैं।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2025 (HTLS) में हिस्सा लेने के लिए पहुंची। यहां बातचीत के दौरान जब उनसे दिल्ली में प्रदूषण कम होने या AQI बेहतर होने की टाइमलाइन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह कोई टाइमलाइन तो नहीं दे सकती क्योंकि समस्याएं बहुत हैं, जिन पर लगातार काम चल रहा है, और यही जरूरी बात है कि इन समस्याओं पर लगातार बिना रूके काम होता रहे। वहीं जब उनसे पूछा गया कि अगले चुनाव में जब आप जनता के बीच जाएंगी तो आपके अनुसार दिल्ली के AQI में कितने प्रतिशत तक कमी हो जाएगी, तो जवाब में गुप्ता ने कहा AQI कितना भी हो, लेकिन दिल्ली की जनता इस बात को जरूर मानेगी कि रेखा ने अपना 100 प्रतिशत किया है और वो कर रही है।

एंकर ने पूछा- आपकी ट्रिपल इंजन सरकार है कार्यक्रम के दौरान एंकर ने जब उनसे पूछा कि दिल्ली के लोग आपसे यहां की हवा साफ होने और प्रदूषण में कमी के लिए किस टाइमलाइन की उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि आज यहां आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में आप हैं, एलजी भी आपके हैं और सीएम आप खुद हैं, तो ऐसे में आप यह कहकर नहीं बच सकते कि ये एक बड़ी समस्या है, जो सिर्फ जनभागीदारी से ही खत्म होगी। आपको एक टाइमलाइन देना चाहिए कि कब तक दिल्ली की हवा साफ हो जाएगी, कब यहां का AQI 100 या 50 होगा, कब यमुना जी के झाग खत्म हो जाएंगे?

सीएम बोलीं- बड़ी बात लगातार काम जारी रहना है जवाब में सीएम ने कहा, 'दिल्ली की लीगेसी समस्याओं की बात करें तो यहां के कूड़े के पहाड़, यमुना जी की सफाई, दिल्ली की टूटी-फूटी सड़कें, स्कूलों-अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर और दिल्ली का पर्यावरण.. ये सारी वो चीजें हैं जो यहां रहने वाले हर किसी के दिल के नजदीक हैं। लेकिन ये एक लगातार किए जाने वाला काम है, कोई एक दिन में दिल्ली पूरी तरह साफ हो जाएगी या पूरे तरीके से कूड़े के पहाड़ हट जाएंगे, शायद संभव ना हो, पर लगातार काम होना, बिना रूके, बिना थके काम चलना, यह बहुत जरूरी है। मैं अपनी दिल्ली को भरोसा दे सकती हूं कि दिल्ली की जो हर एक लीगेसी समस्या है, उस पर बहुत गंभीरता से और बड़ी मेहनत के साथ आपकी ये सरकार काम कर रही है, लगातार कर रही है। और जब समस्या पर समाधान के लिए काम शुरू करते हैं तो उस समस्या को एक दिन खत्म होने का मौका भी मिलता है और यहां भी निश्चित रूप से मिलेगा, यह विश्वास दिल्ली के लोगों को करना होगा।