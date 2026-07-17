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जब सोनम वांगचुक के पिता से मिली थीं इंदिरा गांधी, 1984 की उस कहानी पर क्यों हो रही चर्चा

By Subodh Kumar Mishra
हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
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अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुलाकात के बाद 42 साल पहले की एक कहानी चर्चा में आ गई। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लेह जाकर वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल की भूख हड़ताल तुड़वाई थी। वांग्याल लद्दाख के लोगों के लिए अधिकारों की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे थे।

जब सोनम वांगचुक के पिता से मिली थीं इंदिरा गांधी, 1984 की उस कहानी पर क्यों हो रही चर्चा

42 साल पहले इंदिरा गांधी ने जो कदम उठाया था, अब सोनिया गांधी के दखल के बाद कांग्रेस ने फिर वही कदम उठाया है। 42 साल पहले लद्दाख के लोगों के लिए ज्यादा अधिकारों की मांग को लेकर सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल भूख हड़ताल पर बैठे थे। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने लेह जाकर उनकी भूख हड़ताल तुड़वाई थी। अब जब उसी नेता के बेटे ने भूख हड़ताल किया तो कांग्रेस ने उसी पुरानी घटना को याद किया। शुक्रवार को कांग्रेस सांसद और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने विरोध स्थल का दौरा कर सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके से मुलाकात की।

कांग्रेस भी प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही

खेड़ा का यह दौरा पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा एक्स पर एकजुटता दिखाने और उस विरोध-प्रदर्शन पर कांग्रेस की आधिकारिक चुप्पी तोड़ने के एक दिन बाद हुआ। वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी भी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। कांग्रेस के रुख में आए बदलाव के बारे में कहा जा रहा है कि यह पार्टी की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद हुआ। गुरुवार को सोनिया गांधी की अध्यक्षता में संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अन्य सांसद मौजूद थे।

Pawan Khera meet Activist Sonam Wangchuk.

इंदिरा गांधी की यादें ताजा हो गईं

'द इंडियन एक्सप्रेस' और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सोनिया गांधी ने 42 साल पुरानी एक घटना का जिक्र किया। यह घटना 1984 की है। लद्दाख के समुदायों के लिए 'शेड्यूल्ड ट्राइब' का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल भूख हड़ताल पर बैठे थे और इंदिरा गांधी उनसे मिलने लेह गई थीं। इससे पहले, सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने भी इंदिरा गांधी और सोनम वांग्याल की मुलाकात का जिक्र करते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि सरकार को जवाब देना और जिम्मेदारी लेना सीखना चाहिए। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उस मुलाकात की तस्वीर थी।

शुक्रवार को वांगचुक से मुलाकात के बाद खेड़ा ने भी 1984 की मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने यह भी लिखा कि आज कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक से मिला। उनसे उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए अपना अनशन खत्म करने का आग्रह किया। अपने लोगों को खोने से कोई आंदोलन मजबूत नहीं होता। हम आगे भी लड़ने के लिए जिंदा रहते हैं।

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1984 का वह अनशन

वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल 1957 से 1967 तक जम्मू-कश्मीर में एमएलसी रहे। इसके बाद, 1967 और 1972 में कांग्रेस की तरफ से एमएलए चुने गए और 1975 में जम्मू-कश्मीर सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। कांग्रेस के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी जुड़े रहने के कारण वे 1980 के दशक में लद्दाख के समुदायों को एसटी का दर्जा दिलाने के लिए चलाए गए लंबे अभियान का हिस्सा रहे।

1984 में उन्होंने एसटी का दर्जा और उससे जुड़े आरक्षण व अन्य योजनाओं की मांग को लेकर पांच दिन का अनशन किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लेह गईं और उनकी मांग पूरी करने का वादा करते हुए उन्हें अनशन खत्म करने के लिए मनाया।

केंद्र सरकार के इस दिशा में कदम उठाने से पहले पांच साल और आंदोलन चला। 1989 में राष्ट्रपति ने 'संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश' जारी किया, जिसके तहत शुरुआत में 8 समुदायों को एसटी का दर्जा दिया गया। 1987 में वांग्याल को कांग्रेस से निकाल दिया गया था। पार्टी ने उन पर पार्टी-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था। 1998 में उनका निधन हो गया।

उनके बेटे सोनम वांगचुक सक्रिय राजनीति से दूर रहे हैं, लेकिन वे शिक्षा, जलवायु और लद्दाख के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट रहे हैं। हाल ही में, उन्होंने इस क्षेत्र को विशेष दर्जा दिलाने के लिए चलाए गए आंदोलन के कारण छह महीने जेल में बिताए।

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कांग्रेस का गणित

सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ज्यादातर समय इससे दूर रही। वहीं, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने इसे समर्थन दिया। खबरों के मुताबिक, पार्टी के अंदरूनी लोगों ने कुछ कांग्रेस नेताओं की बेचैनी का जिक्र किया था। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने 1984 में इंदिरा गांधी के कदम का ज़िक्र किया। और अब सोनिया गांधी का दखल सामने आया है, जिसमें लद्दाख के लोगों की शिकायतों पर ध्यान देने की कांग्रेस की परंपरा को जारी रखने की बात कही गई है।

वांगचुक के साथ बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध एक संवैधानिक अधिकार है। जब नागरिक अपनी बात मनवाने के लिए उपवास करते हैं तो सरकार का कर्तव्य है कि वह उनकी बात सुने न कि नजरअंदाज करे। यही राजधर्म है। इंदिरा गांधी जी ने 1984 में यही किया था। डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले आंदोलन के दौरान यही किया था। वे समझते थे कि सरकार की पहली जिम्मेदारी बातचीत करना है, भले ही असहमति हो।

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दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद से मेडिकल निगरानी में रह रहे वांगचुक ने शुक्रवार को कहा कि वह कम से कम 20 जुलाई तक अपना अनशन जारी रखेंगे। इसी दिन सीजेपी ने मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ संसद तक मार्च करने का आह्वान किया है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

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