जब पैरिस में हटा दिए गए थे कुत्ते; सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेनका गांधी ने याद दिलाया इतिहास

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुश अधिकार कार्यकर्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने इस फैसले की खुलकर आलोचना की है।

Supreme Court Order On Stray Dogs: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुश अधिकार कार्यकर्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने इस फैसले की खुलकर आलोचना की है। वह इसे गुस्से में लिया गया फैसला बता रही हैं और उनका दावा है कि इस फैसले को अमल में लाना संभव नहीं है क्योंकि दिल्ली सरकार के पास कुत्तों को रखने के लिए शेल्टर होम नहीं है। मेनका गांधी ने कहा, 48 घंटों के अंदर, गाजियाबाद और फरीदाबाद से तीन लाख कुत्ते आ जाएंगे क्योंकि दिल्ली में खाना है। और जैसे ही आप कुत्तों को हटाएंगे, बंदर आ जाएंगे। मैंने अपने घर में भी ऐसा होते देखा है।

इस दौरान मेनका गांधी पेरिस का वो समय याद दिलाया जब सड़कों से कुत्ते बिल्ली हटा दिए गए थे। उन्होंने कहा, 1880 के दशक में पेरिस में, जब कुत्तों और बिल्लियों को हटाया गया, तो शहर चूहों से भर गया था। उन्होंने ये भी बताया कि कुत्ते और बिल्लियां रोडेंट कंट्रोल एनिमल के तौर पर काम करते है। इनके नहीं रहने से पारिस्थितिक असंतुलन पैदा होता है।

उन्होंने कहा, सरकार ने व्यापक विचार-विमर्श के बाद कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने और नसबंदी, रेबीज और डिस्टेंपर रोधी टीकाकरण, स्थानांतरण पर प्रतिबंध और पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) केंद्रों की निगरानी के सख्त कार्यान्वयन के माध्यम से कुत्तों के काटने की घटनाओं को कम करने के लिए पहले ही एक रोडमैप पर सहमति बना ली है। अगर हम कुत्तों को दूसरी जगहों पर ले जाना बंद कर दें तो काटने की घटनाएं भी कम हो जाएंगी।