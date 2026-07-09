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पानी-पानी हुआ दिल्ली-NCR, जगह-जगह लंबा जाम; कब लग सकता है भारी बारिश पर ब्रेक

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली-एनसीआर के लोग अब भारी बारिश से परेशान है। इस बीच मौसम विभाग ने बताया है कि बारिशका दौर कब तक जारी रह सकता है। 

पानी-पानी हुआ दिल्ली-NCR, जगह-जगह लंबा जाम; कब लग सकता है भारी बारिश पर ब्रेक

Delhi-NCR Weather Update: दिल्ली एनसीआर में पिछले तीन दिनों से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। लोगों को इससे गर्मी से तो राहत मिली है लेकि जगह-जगह जलभराव और भयंकर जाम से लोग परेशान है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद के कई इलाकों में लोग को जलभराव और भारी जाम की स्थिति से जूझना पड़ रहा है। गाजियाबाद में लोगों के घरों तक पानी घुस गया। अलग-अलग घटनाओं में यहां तीन लोगों की मौत भी हो गई है। सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को भी बारिश और दरियां बनी सड़कों की वजह से काफी परेशानी हुई। ऐसे में अब हर किसी के जहन में एक ही सवाल है, भारी बारिश का सिलसिला आखिर कब खत्म होगा और कब लोगों को इससे राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने इस बारे में अपडेट भी दिया है।

आईएमडी ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में अगले दो दिन बारिश का हो सकती है जिसके बाज लोगों को इससे कुछ राहत मिलने के आसार है। दिल्ली एनसीआर में आज पूरे दिन भयंकर बारिश हुई जिसकी वजह से लोगों काफी परेशानी हुई। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था।

कब लग सकता है बारिश पर ब्रेक?

अब रात में भी दिल्ली में हल्की से मध्य बारिश और तेज हवा की चेतावनी दी गई है। इसके बाद 10 जुलाई को भी मौसम विभाग ने सुबह से बारिश की आशंका जताई है। लोगों को सतर्क करते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके बाद 11 जुलाई को भी बारिश और आंधी का सिलसिला जारी रह सकता है। लेकिन इसके बाद 12 जुलाई से इस पर ब्रेक लग सकता है।

मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने 9 जुलाई को पूरे देश को कवर लिया है। ये अब उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बचे हुए हिस्सों में भी पहुंच गया है, जिससे पूरा देश इसके दायरे में आ गया है।

दिल्ली में भारी बारिश के बाद क्या हालात

दिल्ली में बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई हिस्सों में जलभराव हो गया, पेड़ उखड़ गए और सड़कों पर लंबा जाम लग गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, राजधानी के आधार मौसम केंद्र सफदरजंग में गुरुवार सुबह साढ़े आठ बजे तक पिछले 24 घंटों में 72.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। आईएमडी ने बताया कि इस अवधि में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी स्थित तुकमीरपुर में सबसे अधिक 160 मिमी बारिश हुई। मयूर विहार में 103 मिमी, दिल्ली विश्वविद्यालय में 90 मिमी, मेहरौली में 86 मिमी, पूसा और लोदी रोड स्वचालित मौसम केंद्र (एडब्ल्यूएस) में 83-83 मिमी, लोदी रोड में 80 मिमी, रिज में 78 मिमी और छतरपुर में 72 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

इसके अलावा पालम और नारायणा में 63-63 मिमी, जनकपुरी में 62 मिमी, आयानगर में 57 मिमी, प्रगति मैदान में 50 मिमी, नजफगढ़ में 43 मिमी, मुंगेशपुर में 41 मिमी, झरोदा कलां में 33 मिमी और जाफरपुर में छह मिमी बारिश दर्ज की गई।

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पेड़ उखड़े, कई जगह ट्रैफिक जाम

लगातार कई घंटे तक हुई बारिश के कारण शहर के अलग-अलग हिस्सों में जलभराव हो गया, पेड़ उखड़ गए और कई प्रमुख मार्गों पर यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। दिल्ली अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित राजा धीर सिंह मार्ग पर दो पेड़ उखड़कर गिर गए, जिससे इलाके में यातायात प्रभावित हुआ। अधिकारियों के अनुसार, इस्कॉन मंदिर के पास सड़क पर एक पेड़ गिर गया, जबकि दूसरा राष्ट्रीय हृदय संस्थान के बाहर गिरा।

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विकास मार्ग, पूर्वी दिल्ली के कई हिस्सों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुनिरका, सदर बाजार और द्वारका में जलभराव की सूचना मिली। वहीं, दिल्ली-नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही। जंगपुरा के कुछ हिस्सों में लोगों और वाहनों को घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा। कई दोपहिया वाहन चालक जलमग्न सड़कों पर अपने वाहनों को धक्का देकर ले जाते दिखाई दिए।

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भाषा से इनपुट

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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