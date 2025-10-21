जब बादल आएंगे…दिल्ली में क्लाउड सीडिंग पर दिल्ली के मंत्री ने क्या दिया अपडेट

संक्षेप: दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच आम आदमी पार्टी दिल्ली की बीजेपी सरकार पर क्लाउड सीडिंग ना कराने का आरोप लगा रही है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी सरकार ने कहा था कि दिवाली के बाद कृत्रिम बारिश (आर्टिफिशियल रेन) कराकर प्रदूषण को ठीक कर देंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच आम आदमी पार्टी दिल्ली की बीजेपी सरकार पर क्लाउड सीडिंग ना कराने का आरोप लगा रही है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी सरकार ने कहा था कि दिवाली के बाद कृत्रिम बारिश (आर्टिफिशियल रेन) कराकर प्रदूषण को ठीक कर देंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी के इन आरोपों को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सीडिंग तब ही होगी जब क्लाउड होंगे।

मनजिंदर सिंह सिरसा ने आप पर निशाना साधते हुए कहा, सवाल किया जा रहा है कि क्लाउड सीडिंग क्यों नहीं कराई। मैंन इन अनपढ़ों को बताना चाहता हूं कि जिसका नाम क्लाइड सीडिंग है, उसमें पहले क्लाउड आता है फिर सीडिंगआती है। इसलिए पहले क्लाउड आएंगे फिर सीडिंग होगी। इसलिए जब बादल होंगे, उस दिन सीडिंग भी होगी और बारिश भी होगी। इससे पहले नजिंदर सिंह सिरसा ने कहा था कि शहर में क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराने का पहला परीक्षण भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) से मंजूरी मिलने पर दिवाली के बाद होगा। उन्होंने कहा था कि पायलटों ने उस क्षेत्र के ऊपर परीक्षण उड़ानें पूरी कर ली हैं जहां क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन शुरू करने की योजना है।

उन्होंने कहा कि विमान इस प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और चालक दल प्रशिक्षित होने के साथ साथ क्षेत्र से परिचित है। मंत्री ने कहा था, अनुमति से लेकर पायलट प्रशिक्षण तक, पूरी व्यवस्था तैयार है। विमानों में क्लाउड सीडिंग उपकरण लगे हैं और पायलट तैयारी के लिए निर्धारित क्षेत्रों के ऊपर से उड़ान परीक्षण कर चुके हैं। अब, हम केवल आईएमडी की मंजूरी का इंतज़ार कर रहे हैं।