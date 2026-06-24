गुरुग्राम में पोस्ट ऑफिस नौकरी दिलाने के नाम पर 7.5 लाख की ठगी, दोस्त ने ऐसे खोली पोल
गुरुग्राम में पत्नी को पोस्ट ऑफिस में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 7.53 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। व्हाट्सऐप पर भेजे गए फर्जी जॉइनिंग लेटर की पोल दोस्त ने खोली। पुलिस ने बिहार से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
गुरुग्राम में पत्नी को पोस्ट ऑफिस में नौकरी दिलाने का सपना दिखाकर एक व्यक्ति से 7.53 लाख रुपये की ठगी की घटना सामने आई है। गुरुग्राम पुलिस ने बिहार के दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मामले का खुलासा तब हुआ, जब आरोपियों ने व्हाट्सऐप पर कथित जॉइनिंग लेटर भेजा और पीड़ित के एक दोस्त ने उसे फर्जी बता दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर छह दिन की रिमांड पर लिया है।
3 साल में ठगे 7.5 लाख रुपये
पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता गुरुग्राम का रहने वाला है। उसने आरोप लगाया कि साल 2020 से 2023 के बीच आरोपियों ने उसकी पत्नी को डाक विभाग (पोस्ट ऑफिस) में नौकरी दिलाने का झांसा देकर अलग-अलग किस्तों में कुल 7.53 लाख रुपये ले लिए। लंबे समय तक नौकरी न मिलने पर आरोपियों ने वर्ष 2023 में व्हाट्सऐप के जरिए एक कथित जॉइनिंग लेटर भेजा।
दोस्त ने ज्वाइनिंग लेटर बताया फर्जी
शुरुआत में शिकायतकर्ता को लगा कि उसकी पत्नी की नौकरी लग गई है, लेकिन जब उसने वह डॉक्यूमेंट अपने एक दोस्त को दिखाया तो उसने ज्वाइनिंग लेटर को फर्जी बताया। इसके बाद उसे एहसास हुआ कि वो ठगी का शिकार हो गया है। फिर उसने आरोपियों से अपने पैसे वापस मांगे। लेकिन आरोपियों ने रकम लौटाने से इनकार कर दिया।
पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार
इसके बाद पीड़ित ने 24 अगस्त 2025 को सेक्टर-10 थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस टीम ने 19 जून को बिहार के नवादा जिले से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी बिहार के रहने वाले हैं
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 37 वर्षीय भारत भूषण चौधरी और 43 वर्षीय वेद प्रकाश के रूप में हुई है। दोनों नवादा जिले के करहारा गांव के निवासी हैं। पुलिस ने बिहार की अदालत में पेश करने के बाद उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर गुरुग्राम लाया। मंगलवार को दोनों को गुरुग्राम की अदालत में पेश किया गया, जहां से छह दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की गई।
पुलिस जांच में सामने आया है कि शिकायतकर्ता का गांव आरोपियों के गांव के नजदीक है। इसी परिचय का फायदा उठाकर आरोपियों ने भरोसा जीता और सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये ऐंठ लिए। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने इसी तरह अन्य लोगों को भी निशाना बनाया है या नहीं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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