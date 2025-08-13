What you doing on regularisation of Sainik Farm, Delhi HC to Centre and Delhi govrnmt वे वहां मरम्मत के लिए एक ईंट भी नहीं लगा पा रहे; HC ने दिल्ली के किस इलाके के लोगों के लिए कही यह बात, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsWhat you doing on regularisation of Sainik Farm, Delhi HC to Centre and Delhi govrnmt

वे वहां मरम्मत के लिए एक ईंट भी नहीं लगा पा रहे; HC ने दिल्ली के किस इलाके के लोगों के लिए कही यह बात

बेंच ने कहा, 'हम केवल इसलिए परेशान हैं क्योंकि वहां रहने वाले लोग 1950 के दशक से वहां रह रहे हैं और वहां हुए सभी निर्माण अवैध हैं, लेकिन अगर आप इतने बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ करते हैं, तो हम याचिकाओं को खारिज करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते।'

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीWed, 13 Aug 2025 08:31 PM
share Share
Follow Us on
वे वहां मरम्मत के लिए एक ईंट भी नहीं लगा पा रहे; HC ने दिल्ली के किस इलाके के लोगों के लिए कही यह बात

वहां के निवासी सालों से मरम्मत के लिए एक ईंट भी नहीं रख पाने की वजह से परेशान हैं और अधिकारी कोई निर्णय ना लेते हुए केवल एक-दूसरे पर जिम्मेदारी थोप रहे हैं… दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी बुधवार को दक्षिणी दिल्ली की सैनिक फार्म कॉलोनी के नियमितीकरण मामले को लेकर हुई सुनवाई के दौरान की और इसी मसले को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से सवाल पूछा। चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने पूछा कि अधिकारी वहां के रहवासियों की समस्याओं को कम करने के लिए एक सरल कानून क्यों नहीं बना सकते, साथ ही अधिकारियों से कहा कि किसी संभावित समाधान के बारे में सोचें क्योंकि मौजूदा वैधानिक ढांचे के भीतर शायद कुछ भी संभव नहीं है।

दोनों जजों की बेंच ने राज्य और केंद्र सरकार से कहा, ‘मूल प्रश्न यह है कि केंद्र सरकार इन कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए राज्य सरकार की सलाह से क्या कर रही है। आपको अंतिम निर्णय लेना होगा। ऐसा महसूस होता है कि हर कोई जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहा है और जैसा कि इन मामलों में होता है, जिम्मेदारी अंततः अदालत पर ही आकर रुकती है।’

पीठ ने दोहराया कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली नगर निगम (MCD) के अधिकारियों को एक साथ बैठकर उन निवासियों के भाग्य का फैसला करना चाहिए जिन्होंने अदालत में याचिका दायर की थी। बुधवार की सुनवाई के दौरान, अदालत ने पूछा कि अधिकारी निवासियों की समस्याओं को कम करने के लिए एक सरल कानून क्यों नहीं बना सकते।

पीठ ने कहा, 'पहली और आखिरी बात जो हम जानना चाहते हैं, वह यह है कि आप इन कॉलोनियों के बारे में क्या कर रहे हैं? हम इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकते। वे मरम्मत के लिए एक ईंट भी नहीं रख पा रहे हैं और फिर भी आप उन्हें वैसे ही रहने देना चाहते हैं जिस तरह से वे पिछले 10-15 सालों से जी रहे हैं।'

अदालत ने ये बातें सैनिक फार्म कॉलोनी के नियमितीकरण से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कही, जिसमें से कुछ याचिकाकर्ताओं ने पीठ से अपनी संपत्तियों की मरम्मत करने की अनुमति देने का आदेश पारित करने का भी आग्रह किया है।

उच्च न्यायालय ने आगे कहा, 'आप अच्छी तरह जानते हैं कि वे वहां क्यों मौजूद हैं, अब तक कैसे मौजूद हैं। कोई भी सरकार इन समस्याओं को कम करने के लिए कुछ नहीं करेगी।' अदालत ने कहा कि आज पैदा हुई स्थिति को शायद बिना कानून के सुलझाया नहीं जा सकता और अधिकारियों को एक उचित कानून के बारे में सोचना चाहिए।

दिल्ली सरकार के वकील ने जब यह कहा कि केंद्र की 2019 की अधिसूचना दिल्ली सरकार को समृद्ध तरीके से बसी हुई कॉलोनियों के मुद्दों में हस्तक्षेप करने से रोकती है, तो पीठ ने कहा कि अगर दिल्ली प्रशासन कहता है कि वह निवासियों के लिए कुछ जरूरी कदम नहीं उठा सकता, तो उसे संबंधित अधिकारियों के सामने अपनी बात रखनी होगी।

बता दें कि उच्च न्यायालय ने ये सारी बातें साल 2015 में सैनिक फार्म कॉलोनी के नियमितीकरण को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहीं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी।