अब पूरे देश में जाएंगे और…; जंतर-मंतर पर प्रदर्शन खत्म होते ही CJP ने क्या कर दिया ऐलान
केंद्र सरकरा ने कॉकरोच जनता पार्टी की सारी मांगे मान ली है जिसके बाद सीजेपी ने भी अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। अब सीजेपी प्रवक्ता अपने अगले प्लान के बारे में बताया है।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क़करॉच जनता पार्टी ने प्रदर्शन खत्म कर दिया है। इस बीच सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा है कि अब सीजेपी पूरे देश में जाएगी और अन्य मुद्दे उठाएगी। उन्होंने कहा है कि सीजेपी युवाओं के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है। ऐसे में अब बाकी मुद्दे भी उठाए जाएंगे। आशुतोष रांका ने कहा, इस देश के युवा जाग गए हैं। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। उन्होंने सही चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी है। और आज, आखिरकार, हमारी मांगें मान ली गई हैं।
उन्होंने कहा, हम उन सभी परिवारों के बारे में सोच रहे हैं जिन्होंने पेपर लीक के बाद अपने करीबी लोगों को खो दिया। हम उन लाखों-करोड़ों छात्रों के बारे में सोच रहे हैं जिनका भविष्य इन पेपर लीक की वजह से बर्बाद हो गया है। और हमें सच में उम्मीद है कि आज कुछ न्याय हुआ है। जो भी अगला शिक्षा मंत्री बने, हमें उम्मीद है कि वे ईमानदारी और जवाबदेही के साथ अपना काम करेंगे। उन्होंने कहा, हम पूरे देश में जाकर दूसरे मुद्दे भी उठाएंगे, जैसे हमने शिक्षा का मुद्दा उठाया था। इस देश के युवाओं के लिए, हम जो कुछ भी करना पड़े, करेंगे।
सीजेपी ने कहा- समाधान नहीं हुआ तो फिर आएंगे जंतर-मंतर
वहीं सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा, युवाओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनने वाले किसी भी व्यक्ति को चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो वे जंतर-मंतर वापस आएंगे और सरकार से जवाबदेही की मांग करेंगे।
प्रह्लाद जोशी बने शिक्षा मंत्री
उधर धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। जोशी को उनके उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर प्रधान का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है और कैबिनेट मंत्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का निर्देश दिया है।
सरकार ने मानी सभी मांगे
सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने देशभर में सभी जगहों पर अपना विरोध-प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की घोषणा करते हुए कहा कि प्रधान के इस्तीफे के अलावा सरकार नीट विवाद को लेकर आत्महत्या करने वाले छात्रों परिवारों को सम्मानजनक मुआवजा देने और दिल्ली सहित बीजेपी शासित सभी राज्यों में दर्ज प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने पर भी सहमत हो गई है।
दास ने सरकार के केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, सीजेपी इस आश्वासन और समझ के साथ आंदोलन वापस लेने की घोषणा करती है कि तय शर्तों को निर्धारित समयसीमा के भीतर लागू किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें