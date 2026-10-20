CJP को दो झटके, आशुतोष रांका और सौरभ दास बगैर क्या करेंगे अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके का कहना है कि आशुतोष रांका और सौरभ दास की रिहाई के बाद कॉकरोच जनता पार्टी आगे की रणनीति तैयार करेगी। वहीं, दिल्ली पुलिस ने रांका और दास के मामले को अब क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। साथ ही दोनों की हिरासत 2 दिन बढ़ी है।

कॉकरोच जनता पार्टी को सोमवार को एक दिन में दो झटके लगे। पहला तो पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार आशुतोष रांका और सौरभ दास की हिरासत बढ़ा दी गई। वहीं, मामला क्राइम ब्रांच को भी भेज दिया गया है। अब इस कार्रवाई पर सीजेपी आरोप लगा रही है कि जमानत में जानबूझकर देरी की जा रही है। अब इन घटनाक्रमों के बीच पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके का कहना है कि रांका और दास के बाहर आने के बाद ही रणनीति तैयार करेंगे।

सीजेपी ने 10 अक्टूबर को SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया था। तब सौरभ दास, आशुतोष रांका और अभिजीत दीपके को दिल्ली में लैंडिंग के बाद हिरासत में ले लिया गया था। बाद में दास और रांका को जंतर मंतर मामले में 5 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके बाद सीजेपी ने कनॉट प्लेस पर तिरंगा फहराने का ऐलान किया था। 17 अक्टूबर को दीपके भी हिरासत में गए थे, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था।

क्यों हिरासत में गए आशुतोष दास और सौरभ रांका आशुतोष रांका और सौरभ दास जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पकड़े गए गए थे। तब उन्हें 5 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। खास बात है कि जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है और तीन नए स्थल शामिल किए गए हैं। आदेश के बाद रांका और दास जंतर मंतर की दीवार फांदकर पहुंचे थे और तिरंगा फहराकर नारेबाजी की थी।

अब उनकी हिरासत को दो दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसपर अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होने जा रही है। खास बात है कि रांका और दास के साथ पार्टी नेता अजिंक्य शिंदे को भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन शांति बनाए रखने की शर्त और 5 हजार के मुचलके पर उन्हें रिहा कर दिया गया था।

क्राइम ब्रांच के पास गया केस पीटीआई के अनुसार, सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली पुलिस ने दास और रांका के मामले को क्राइम ब्रांच को भेज दिया है। दो दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने के तुरंत बाद यह फैसला लिया गया। एजेंसी के मुताबिक, कनॉट प्लेस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223ए (लोक सेवक द्वारा विधिवत लागू आदेश की अवहेलना), 332 (अपराध करने के लिए अनधिकृत प्रवेश) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

संसद मार्ग थाने में बीएनएस की धारा 221 (लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 132 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 121(1) (लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुंचाना) और 3(5) (समान मंशा) के तहत एक अन्य प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

क्या करेंगे अभिजीत दीपके फिलहाल, सीजेपी ने अपने अगले प्रदर्शन का ऐलान नहीं किया है। रविवार को दीपके ने कहा था कि वह दोनों सीजेपी नेताओं के रिहा होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, 'आशुतोष रांका और सौरभ दास के बाहर आने का बाद हम दोबारा मिलेंगे और दोबारा रणनीति बनाएंगे। हम देखेंगे कि इसको कैसे अब आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि जो हमने पिछले दिनों में देखा कि कैसे लोगों को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया जा रहा है। एक तरीके से हमें घबराने की कोशिश की जा रही है।'

बड़े वकीलों से चर्चा खास बात है कि दीपके ने यह भी बताया था कि इस संबंध में कानूनी सलाह लेने के लिए वह वकील से मिलने जा रहे हैं। वहीं, सीजेपी ने शनिवार को बताया था कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से सलाह ली है। उन्होंने कहा था कि रविवार तक दास और रांका को रिहा नहीं किया गया, तो वह कानूनी कार्रवाई करेगी। सीजेपी ने आरोप लगाया कि उसके दोनों सह-संयोजकों की रिहाई रोकने के लिए जमानत की सुनवाई में जानबूझकर देरी की जा रही है। दीपके ने दावा किया कि दोनों नेताओं की गिरफ्तारी को जारी रखने के लिए सुनवाई में बाधा डाली जा रही है।