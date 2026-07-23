जंतर-मंतर पर CJP प्रोटेस्ट के दौरान जनता गूगल पर क्या सर्च कर रही थी? रिपोर्ट में 4 नाम सामने आए

क्या आपको मालूम है CJP प्रोटेस्ट को लेकर लोगों ने सबसे ज्यादा क्या सर्च किया? गूगल ट्रेंड्स के आंकड़ों में 4 शब्द निकलकर सामने आए हैं, जिन्हें इस दौरान सबसे ज्यादा सर्च किया गया। ये चारों चीजें आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। इससे कहा जा सकता है कि आंदोलन जितना जमीन पर चल रहा था, उतना ही डिजिटली भी था।

Google Trends regarding CJP Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर जब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हो रहा था, तब आप गूगल पर क्या सर्च कर रहे थे। क्या आपको मालूम है, इस प्रोटेस्ट को लेकर लोगों ने सबसे ज्यादा क्या सर्च किया? गूगल ट्रेंड्स के आंकड़ों में 4 शब्द निकलकर सामने आए हैं, जिन्हें इस दौरान सबसे ज्यादा सर्च किया गया। ये चारों चीजें आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। इससे कहा जा सकता है कि आंदोलन जितना जमीन पर चल रहा था, उतना ही डिजिटली भी था। मतलब हर कोई इससे जुड़ी चीजें जानना चाह रहा था। जानिए गूगल पर सबसे ज्यादा क्या सर्च हुआ।

Google पर सबसे ज्यादा क्या सर्च हुआ? Google Trends के मुताबिक, आंदोलन से जुड़े कीवर्ड्स में ‘Jantar Mantar’ सबसे ज्यादा सर्च किया गया। ऐसा होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उस जगह पर हर कोई जा रहा था। इसके बाद CJP, Sonam Wangchuk और Dharmendra Pradhan सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग सर्च रहे। मतलब आंदोलन की अगुवाई करने वाला दल और भूख हड़ताल पर बैठे एक्टविस्ट सोनम वांगचुक और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में रहे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान।

किन राज्यों में सबसे ज्यादा रुचि दिखी? 'जंतर-मंतर' को लेकर सबसे ज्यादा सर्च इंटरेस्ट दिल्ली में दर्ज किया गया, जहां Google Trends स्कोर 100 रहा। इसके बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश (55-55), जबकि बिहार और उत्तराखंड (40-40) रहे। CJP को लेकर भी दिल्ली सबसे आगे रही। इसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में लोगों ने सबसे ज्यादा सर्च किया।

वहीं, सोनम वांगचुक को लेकर सबसे ज्यादा सर्च अरुणाचल प्रदेश में हुआ। इसके बाद सिक्किम, दिल्ली, नागालैंड और मिजोरम का स्थान रहा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मामले में भी दिल्ली पहले स्थान पर रही, जबकि उनके गृह राज्य ओडिशा समेत अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र भी टॉप-5 में शामिल रहे।

सिर्फ नाम नहीं, ये सवाल भी खूब पूछे गए Google पर लोगों ने सिर्फ नेताओं और आंदोलन के नाम नहीं खोजे, बल्कि उनसे जुड़े कई सवाल भी तेजी से सर्च किए। सबसे तेजी से उभरने वाले सवालों में “Sonam Wangchuk hunger strike 1984” शामिल रहा। दरअसल, कई लोग मौजूदा अनशन की तुलना 1984 की एक भूख हड़ताल से कर रहे थे। हालांकि, 1984 का अनशन सोनम वांगचुक ने नहीं, बल्कि उनके पिता सोनम वांगयाल ने लद्दाख को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने की मांग को लेकर किया था।

इसी तरह “Aamir Khan on Sonam Wangchuk” भी तेजी से सर्च हुआ। इसकी वजह अभिनेता आमिर खान का हालिया बयान रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि फिल्म 3 Idiots का किरदार 'रैंचो' सीधे तौर पर सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं था। साथ ही उन्होंने वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी जताई।

चंद्रशेखर आजाद और धर्मेंद्र प्रधान की बेटी पर भी बढ़ी दिलचस्पी Google Trends के मुताबिक, लोगों ने “Who is Chandrashekhar Azad in CJP?” भी बड़ी संख्या में सर्च किया। इसकी वजह आंदोलन को लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद का समर्थन था। हालांकि, वह CJP के सदस्य नहीं हैं। इसके अलावा Dharmendra Pradhan daughter name भी ट्रेंडिंग सर्च में शामिल रहा। सोशल मीडिया पर उनकी बेटी नैमिषा प्रधान की पढ़ाई को लेकर चर्चा के बाद लोगों ने उनके बारे में जानकारी खोजनी शुरू कर दी।