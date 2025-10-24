CA का छात्र, दिवाली पर मॉल और पार्क में हमला; दिल्ली में पकड़े गए ISIS के आतंकियों का क्या था पूरा प्लान

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने दो संदिग्ध आईएसआईएस आतंकवादियों को दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया है। ये दोनों आतंकी दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में बड़े हमले की तैयारी कर रही थे जिसे वह दीवाली के आसपास अंजाम देने वाले थे।

दिल्ली पुलिस ने दो संदिग्ध आईएसआईएस आतंकवादियों को गिरफ्तार कर राजधानी में बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया है। ये दोनों आतंकी दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे, जिसे वह दीवाली के आसपास अंजाम देने वाले थे। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दोनों को गिरफ्तार कर उनके मनसूबों पर पानी फेर दिया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों का नाम अदनान है और वे भोपाल के रहने वाले हैं। उन्हें दिल्ली के सादिक नगर और भोपाल में समन्वित अभियान के बाद विशिष्ट गोपनीय जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया।

इन दोनों की पहचान दिल्ली निवासी 20 साल के अदनान खान उर्फ ​​अबू मुहरिब और भोपाल निवासी 21 साल के अदनान खान के तौर पर हुई है। इनमें से एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहा था। इन दोनों को 16 और 18 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद कुमार कुशवाहा ने बताया कि वे भीड़-भाड़ वाले इलाके में IED लगाने और विस्फोट करने की योजना बना रहे थे। भोपाल निवासी अदनान खान को पहले भी एक अन्य मामले में गिरफ़्तार किया गया था। वे दिवाली के आसपास एक आतंकी हमले को अंजाम देना चाहते थे। हमने उनके पास से एक टाइमर, एक ISIS का झंडा, साहित्य, लैपटॉप और पेन ड्राइव जैसी चीजें बरामद की हैं।

पार्क और मॉल को निशाना बनाने की योजना उन्होंने बताया कि, ये दोनों आतंकी दक्षिण दिल्ली के एक मॉल और एक पब्लिक पार्क को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मैसेज शेयक करने के लिए एक ग्रुप बनाया था। बताया जा रहा है कि वे सीरिया-तुर्की सीमा पर बैठे एक सीरियाई हैंडलर के संपर्क में थे और उसे अपना अमीर मानते थे। पहले गिरफ़्तार किए गए एक अन्य आरोपी ने एक ADG अधिकारी को धमकी दी थी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी मस्जिद की तलाशी के आदेश दिए थे।

आतंकियों ने की थी दिल्ली के इलाकों की रेकी पुलिस ने उनके पास से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है, जिसमें एक वीडियो भी शामिल है जिसमें वे आईएसआईएस के प्रति वफादारी की शपथ ले रहे हैं और उन जगहों की तस्वीरें भी शामिल हैं जहां वे दिल्ली में विस्फोट करने की योजना बना रहे थे।

प्रमोद कुशवाहा ने आगे बताया कि उनके पास से एक घड़ी भी बरामद की गई है जिसका इस्तेमाल वे आईईडी के लिए टाइमर बनाने में कर रहे थे और उन जगहों की तस्वीरें भी जहां से वे आईईडी बनाने के लिए जरूरी सामग्री खरीदने वाले थे।