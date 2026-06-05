CJP आंदोलन में क्या करें, क्या नहीं? पुलिस और दंगा-फसाद पर ये नसीहत… 8 प्वाइंट में समझिए पूरी बात
Cockroach Janata Party movement: कल 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी सड़कों पर उतरकर जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगने वाली है। इस क्रम में सीजेपी ने युवाओं से क्या करना है, क्या नहीं करना है… इससे जुड़े निर्देश जारी किए हैं। जानिए इन 8 बिंदुओं में सीजेपी ने क्या कुछ कहा है।
Cockroach Janata Party movement: अब तक सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ने वाली कॉकरोच जनता पार्टी कल 6 जून को सड़कों पर उतरने वाली है। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके भी अमेरिका से भारत पहुंच रहे हैं। तय प्लान के मुताबिक, अब वह एयरपोर्ट पर युवाओं से न मिलकर सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट, पुलिस स्टेशन, जंतर-मंतर मिलने वाले हैं। आंदोलन के लिए सीजेपी ने युवाओं का आह्वान किया है। इसके लिए कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं। यानी कल आंदोलन के दौरान लोगों को क्या करना है और क्या नहीं। इस लिस्ट में हिंसा, दंगा-फसाद और पुलिस को लेकर भी कुछ निर्देश जारी किए गए हैं।
पुलिस और दंगा-फसाद पर क्या नसीहत
सबसे पहले यह जानिए हिंसा, दंगा-फसाद, ट्रोल्स और पुलिस से जुड़े क्या निर्देश दिए गए हैं। क्या करें वाली लिस्ट में कहा गया है कि असामाजिक तत्वों की सूचना पुलिस को दें। किसी से भिड़ने की बात नहीं की गई है। साफ शब्दों में कहा गया है कि कानून को अपना काम करने दें। इसके साथ ही युवाओं से कहा गया है कि पुलिस को फूल दें। ट्रोल करने और भड़काने वालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। साफ शब्दों में कहा गया है कि उनसे उलझिए मत।
आंदोलन के दौरान क्या करें ?
- तिरंगा और एक किताब साथ लाएँ। हमारा उद्देश्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाना है।
- सब रिकॉर्ड करें! फोन बाहर, कैमरा चालू रखें। अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से LIVE कीजिए | CJP भी करेगी। सच का कोई प्रवक्ता नहीं है, सिवाय आपके कैमरे के।
- असामाजिक तत्वों की सूचना पुलिस को दें। किसी से भिड़ने की कोशिश न करें। कानून को अपना काम करने दें।
- सनस्क्रीन लगाएँ, टोपी लाएँ और पानी पीते रहें। क्योंकि, हमें सूरज के साथ सहयोग करना होगा ।
आंदोलन के दौरान क्या न करें ?
- यदि संभव हो तो अकेले मत आइए। जब कॉकरोच झुंड में आते हैं, तो आंदोलन और मजबूत होता है। जब आप अपने परिवार के साथ आते हैं, तो यह अपने शिखर पर पहुँच जाता है।
- ढेर सारे फूल लाइए और पुलिस को दीजिए। हमारे युवाओं के भविष्य की चिंता करने के लिए उन्हें पहले से धन्यवाद कहिए।
- ट्रोल्स और भड़काने वालों से उलझिए मत। वे प्रोफेशनल्स हैं। प्रोफेशनल्स से भिड़ने की कोशिश भी मत कीजिए ।
- भूखे मत आइए। नाश्ता करके आइए । प्रदर्शन के लिए आपका नाश्ता जरूरी है।
सबकी नजरें हम पर हैं…
इन निर्देशों के बाद लिखा था- 6 जून को सुबह 9 बजे मिलते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर रहेंगे। अब समय आ गया है, इस मजाक को बड़ी क्रांती में बदलने का। शांतिपूर्ण और प्यार भरी असहमति के साथ दिल्ली की सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन याद रखें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबकी नजरें हम पर हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें