…तो आज कई लड़कियां बच जातीं; चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ पहली FIR दर्ज कराने वाली छात्रा ने क्या बताया

दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की छात्राओं के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों के मामले में फरार चल रहे स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी को दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने आज उसे 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच अब बाबा के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज कराने वाली एक पूर्व छात्रा ने आगे आकर अपना दर्द बयां किया है। ये एफआईआर साल 2016 में दर्ज की गई थी।

इंडिया टुडे से बातचीत में पूर्व छात्रा ने कहा, हां, मैंने 2016 में एफआईआर दर्ज कराई थी। उस समय चेयरमैन स्वामी पार्थ सारथी थे। उसने मुझे शुरुआत से ही परेशान करना शुरू कर दिया था। अगर मेरी शिकायत सुनी जाती, तो आज इतनी लड़कियों को यह सब नहीं झेलना पड़ता। पीड़िता ने आरोप लगाया कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती छात्रों के मूल दस्तावेज जब्त कर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। वे दस्तावेज वापस नहीं करते थे, और धमकी देते थे कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो फेल कर देंगे या निकाल देंगे।

पीड़िता ने आगे कहा, स्वामी ने विदेशी नौकरी और प्लेसमेंट का झांसा देकर नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की। वह कहते थे, 'डिनर पर चलो।' उनकी पूर्व छात्रा, जो अब वार्डन है, वह भी इसमें शामिल थी।