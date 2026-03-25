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उत्तम नगर मौत मामले में SC सख्त, CBI पहले ही कई मामलों में व्यस्त; दिल्ली पुलिस को दी जिम्मेदारी

Mar 25, 2026 12:53 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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उत्तम नगर में 27 वर्षीय तरुण बुटोलिया की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भरोसा जताया है।

उत्तम नगर मौत मामले में SC सख्त, CBI पहले ही कई मामलों में व्यस्त; दिल्ली पुलिस को दी जिम्मेदारी

उत्तम नगर में 27 वर्षीय तरुण बुटोलिया की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भरोसा जताया है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट हरि शंकर जैन ने इसे “निर्दयी लिंचिंग” बताते हुए CBI जांच की मांग की है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पर सुनवाई कर रही बेंच में शामिल मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि CBI पहले से ही कई मामलों में व्यस्त है। दिल्ली पुलिस एक पेशेवर फोर्स है, ऐसे में उसे कमतर आंकना सही नहीं होगा।

CBI पहले से ही कई मामलों में व्यस्त

सीजेआई ने टिप्पणी करते हुए कहा- यहां हर रोज सीबीआई वाले आते हैं और कहते हैं कि उनके पास बहुत केस हैं। दिल्ली पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है, उसका हौसला क्यों तोड़ा जाए? हां, अगर पुलिस को और ज्यादा संवेदनशील बनाने की जरूरत है, तो आप पहले पुलिस कमिश्नर से बात कर सकते हैं।

पीड़ित परिवार की सुरक्षा को दिल्ली पुलिस देख सकती

सुप्रीम कोर्ट ने 27 वर्षीय युवक की असामयिक मौत से जुड़े मामले में कहा कि याचिका में मांगी गई कुछ राहतें प्रशासनिक प्रकृति की हैं। पीड़ित परिवार की सुरक्षा से जुड़ी बात को जोर देते हुए कहा कि इसे दिल्ली पुलिस देख सकती है। अदालत ने याचिकाकर्ता को पुलिस कमिश्नर के सामने अपनी बात रखने की अनुमति दी।

दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर सकते

कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा- यदि पुलिस को किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है तो आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही कहा कि यदि शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो याचिकाकर्ता दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर सकता है।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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