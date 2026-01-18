Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsWhat Noida techie told father before drowning in ditch after car crash
'पापा, मैं फंस गया हूं’, मरने से पहले नोएडा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने पिता से क्या कहा

संक्षेप:

ग्रेटर नोएडा में लगभग आधी रात को हुए हादसे में जान गंवाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने घटना के तुरंत बाद अपने पिता को फोन किया था। उसने कहा कि पापा, मैं फंस गया हूं, कार नाले में गिर गई है। घटना के चश्मदीद ने बताया कि करीब पौने दो घंटे तक वह मदद के लिए गुहार लगाता रहा।

Jan 18, 2026 05:00 pm ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान टाइम्स, नोएडा
ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के पानी से भरे बेसमेंट में कार गिरने के बाद कथित तौर पर एक 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डूबने से मौत हो गई। आधी रात के करीब पुलिस ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलाया। घंटों की तलाशी के बाद टीमों ने पीड़ित का शव बरामद किया। मृतक की पहचान युवराज मेहता के रूप में हुई।

पिता का दावा, बेटा फंसा हुआ था

पुलिस ने बताया कि मेहता गुरुग्राम के सेक्टर 150 में अपने पिता के साथ रहते थे और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करते थे। लगभग आधी रात को हुए इस हादसे के तुरंत बाद उन्होंने अपने पिता को फोन किया था। हालांकि, उनके पिता ने बताया कि घटनास्थल पर पहुंचने के बावजूद उन्हें समय पर मदद नहीं मिल पाई। एचटी से बात करते हुए पीड़ित के पिता राज कुमार मेहता ने कहा, “जब मेरा बेटा फंसा हुआ था, तब उसने खुद मुझे फोन किया। उसने कहा, ‘पापा, मैं फंस गया हूं, कार नाले में गिर गई है।”

बचाव दल ने तुरंत ऐक्शन नहीं लिया

उन्होंने बताया कि पुलिस के पहुंचने पर भी वे उनके बेटे तक नहीं पहुंच सके क्योंकि वहां कोई तैराक मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर कोई तैराक होता तो शायद कोई उसे बचा लेता, क्योंकि पानी बहुत गहरा था। पीड़ित के मित्रों ने बताया कि बचाव दल ने तुरंत ऐक्शन नहीं लिया। उनके एक मित्र पंकज ने कहा कि बचाव दल रात 2:30 बजे ही पहुंचे और 3:20 बजे तक पानी में उतर भी नहीं पाए।

एक प्रत्यक्षदर्शी मोहिंदर ने पत्रकारों को बताया कि पीड़ित एक से दो घंटे तक डूबी हुई कार के अंदर फंसा रहा। लगभग एक घंटे पैंतालीस मिनट तक वह मदद के लिए गुहार लगाता रहा, कहता रहा, ‘कृपया मुझे बचाओ, किसी भी तरह से बचाओ’।

इंजीनियर की मौत कैसे हुई?

पुलिस के अनुसार, मेहता ग्रैंड विटारा चला रहे थे। मोड़ लेते समय उनका नियंत्रण बिगड़ गया। गाड़ी नाले की चारदीवारी से टकराई और पानी से भरे बेसमेंट में जा गिरी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने कहा कि बचाव अभियान में कुछ समय लगा। हम सुबह करीब 5 बजे तक घटनास्थल पर मौजूद थे। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में कम दृश्यता और तेज गति दुर्घटना के संभावित कारण प्रतीत होते हैं।

कम दृश्यता और तेज गति

सहायक पुलिस आयुक्त हेमंत उपाध्याय ने कहा कि उन्होंने लगभग छह से सात फीट चौड़ी एक बड़ी नाली खोदी थी। कम दृश्यता और तेज गति के कारण चालक ने नियंत्रण खो दिया होगा। पुलिस शिकायत में मेहता के पिता ने दावा किया कि सेक्टर 150 के निवासियों ने नोएडा प्रशासन से नाले के पास बैरिकेड और रिफ्लेक्टर लगाने का अनुरोध किया था, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। उपाध्याय ने कहा कि हालांकि चारदीवारी कुछ जगहों से क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि कार बेसमेंट में कैसे गिरी और पूरी तरह से पानी में डूब गई।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
