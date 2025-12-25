'यह किस तरह का न्याय है'? रेप आरोपी कुलदीप सेंगर की जमानत पर कांग्रेस नेता; फैसला पलटने की अपील
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने 2017 के उन्नाव रेप मामले में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने और जमानत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की कड़ी आलोचना की है। कहा कि हत्या और गैंगरेप का दोषी जो उम्रकैद की सजा काट रहा था, उसे रिहा कर दिया गया। उसे जमानत मिल गई। यह किस तरह का न्याय है?
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने 2017 के उन्नाव रेप मामले में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने और उसे जमानत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की कड़ी आलोचना की है। बुधवार को इस मुद्दे पर श्रीनेत ने कहा कि हत्या और गैंगरेप का दोषी पाया गया व्यक्ति, जो उम्रकैद की सजा काट रहा था, उसे छह साल में रिहा कर दिया गया। उसे छह साल में जमानत मिल गई। यह किस तरह का न्याय है? क्या इस देश में बेटियों को न्याय मिलेगा?
उन्होंने कहा कि जब वह बेटी और उसकी मां इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रही थीं, तब दिल्ली पुलिस जिस क्रूरता से उन्हें घसीटकर ले गई, जिस अमानवीयता से उनके साथ व्यवहार किया, वह एक सभ्य समाज के मुंह पर तमाचा है। मैं अदालत से अपील करती हूं कि वह इस मामले का स्वतः संज्ञान ले और इस फैसले को पलट दे। श्रीनेत ने कहा, “एक महिला के रूप में, एक मां के रूप में, मैं अदालत से अपील करती हूं कि वह इस मामले पर पुनर्विचार करे।”
इस बीच, सीबीआई ने कहा है कि वह दिल् हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश की जांच करने के बाद, एजेंसी ने जल्द से जल्द विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने का निर्णय लिया है।
एक अधिकारी ने बताया कि सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा के निलंबन और जमानत को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करने का निर्णय लिया है।आरोपी ने जमानत याचिका के साथ अपील भी दायर की थी, जिसका सीबीआई और पीड़ित परिवार दोनों ने कड़ा विरोध किया था। सीबीआई ने याचिका का विरोध करते हुए विस्तृत लिखित दलीलें पेश की थीं।
जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपए के जमानत बांड जमा करने की शर्त पर सजा निलंबित करते हुए जमानत दे दी थी। हालांकि, सेंगर हिरासत में ही रहेंगे क्योंकि पीड़ित के पिता की हिरासत में मौत के मामले में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है। इसके लिए उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में अपील और सजा निलंबित करने की अर्जी अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है।
हाई कोर्ट ने सेंगर को जमानत देते समय कुछ शर्तें भी लगाईं। इनमें सेंगर के दिल्ली स्थित पीड़ित के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में प्रवेश पर प्रतिबंध, दिल्ली में ही रहने और पीड़ित के परिवार के लोगों से संपर्क नहीं करने का निर्देश दिया गया है।