छठ में वासुदेव घाट पर बनाई गई थी मिनरल वाटर वाली यमुना? CM रेखा गुप्ता ने दिया जवाब

छठ में वासुदेव घाट पर बनाई गई थी मिनरल वाटर वाली यमुना? CM रेखा गुप्ता ने दिया जवाब

संक्षेप:

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आम आदमी पार्टी के उन आरोपों का जवाब दिया है जिसमें पार्टी ने कहा था कि छठ के दौरान दिल्ली सरकार ने वासुदेव घाट पर मिनरल वाटर की नकली यमुना का निर्माण किया है।

Dec 06, 2025 06:15 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आम आदमी पार्टी के उन आरोपों का जवाब दिया है जिसमें पार्टी ने कहा था कि छठ के दौरान दिल्ली सरकार ने वासुदेव घाट पर मिनरल वाटर की नकली यमुना का निर्माण किया है। हिन्दुस्तान लीडरशिप समिट 2025 में बात करते हुए कहा कि विपक्ष के लोगों का दिमाग हमेशा कहानियां बनाने में लगा रहता है। 11 साल उन्होंने यमुना में छठ बैन कर दिया। लेकिन हमने यमुना में 17 जगहों पर इसकी व्यवस्था की। उन्होने कहा कि, वासुदेव घाट पर जो आम आदमी पार्टी ने दिखाया वो दरअसल एक बेरिकेडिंग थी जो लोगों की सुरक्षा के लिए तैयार की गई थी।

उन्होंने कहा, उससे पहले बाढ़ आई थी। ऐसे में वहां से मिट्टी हाटकर उस जगह को पूरा साफ किया। इसके बाद जब वहां पुल बना और मिट्टी को साइड करके वहां से रास्ता बनाया तो उन्हें लगा कि यहां अलग से पुल बनाया गया है। लेकिन वो असल में यमुना का ही पानी था जो मिट्टी के दूसरे तरफ से आ रहा था। उन्होंने कहा, अब मिट्टी से छनके जो पानी आ रहा है, उसे मिनरल बोलो, गंगाजी आ गई पर मैंने जो व्यवस्था की, वो लोगों के लिए की।

उन्होंने कहा, ऐसे घाट तो कई सारे बने थे। हमने लोगों की आस्था के लिए काम किया। वहीं घाट के पास मौजूद हरे पाइप के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, वो हरा पाइप आज भी है। वहां से यमुना का अनट्रीटेड वाटर जाता है। वो पानी साउथ दिल्ली को मिलता है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि 11 साल राज करने के बाद वह बेरोजगार हो गए हैं इसलिए उनका ध्यान इसी पर रहता है कि रेखा गुप्ता क्या कर रही हैं।

क्या था आप का आरोप?

‘आप’ की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि भाजपा श्रद्धालुओं को मूर्ख बना रही है और पूर्वांचलियों के जीवन से खेल रही है। उन्होंने कहा था कि बिहार में सत्ता हथियाने को बेताब भाजपा दिल्ली में लाखों पूर्वांचलियों की जान से खेल रही है। वासुदेव घाट पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए फिल्टर पानी से भरा एक नकली यमुना घाट बनाया गया है, जबकि श्रद्धालुओं को प्रदूषित नदी में खड़ा रहना पड़ता है।

