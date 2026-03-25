क्या है ‘अनमोल’ योजना, दिल्ली की रेखा सरकार ने बजट में किया है ऐलान
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य के बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले 137 करोड़ की आंशिक बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को 13,030 करोड़ बजट दिया है, जो कुल बजट का 12.57 प्रतिशत है। बजट में नवजात शिशुओं के लिए एक विशेष योजना ‘अनमोल’ की घोषणा की गई है।
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य के बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले 137 करोड़ की आंशिक बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को 13,030 करोड़ बजट दिया है, जो कुल बजट का 12.57 प्रतिशत है। बजट में नवजात शिशुओं के लिए एक विशेष योजना ‘अनमोल’ की घोषणा की गई है। इस योजना पर 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
दिल्ली सरकार नवजात बच्चों को असाध्य जेनेटिक बीमारियों से बचाव के लिए अनमोल योजना शुरू करेगी। अनमोल योजना पर 25 करोड़ रुपये खर्च होगा। कई बच्चे असाध्य जेनेटिक बीमारियों के साथ जन्म लेते हैं। बच्चों के बड़े होने के साथ बीमारी सामने आती है। तब तक देर हो चुकी होती है। नई योजना के तहत सरकारी व निजी अस्पतालों में जन्म लेने वाले सभी नवजात बच्चों के खून के नमूने लेकर उसके एक बूंद से थैलेसीमिया सहित 56 तरह की जेनेटिक बीमारियों की जांच निशुल्क होगी। इससे शुरुआत में ही बीमारियों पता लगाकर इलाज हो सकेगा।
बजट में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या बढ़ाकर, चार नए अस्पतालों व पांच वर्तमान अस्पतालों के विस्तार की परियोजनाएं नए वित्त वर्ष में पूरी कर स्वास्थ्य का ढांचा मजबूत करने पर जोर दिया गया है। ये परियोजनाएं पूरी होने पर दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 6565 बेड बढ़ जाएंगे।
चार अस्पतालों के लिए 515 करोड़
मादीपुर, सिरसपुर, हस्तसाल व ज्वालापुरी में अस्पताल का निर्माण पूरा करने के लिए इस वर्ष 515 करोड़ का बजट रखा गया है। इन अस्पतालों में कुल 3237 बेड होंगे। वर्तमान राव तुलाराम, बाबा साहब अंबेडकर व एलबीएस अस्पताल के विस्तार की परियोजना केंद्र सरकार की मदद से पूरी की जाएगी। लोकनायक अस्पताल, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल के विस्तार के लिए अधूरे पड़े निर्माण को भी इस वर्ष पूरा किया जाएगा। इससे 3328 बेड बढ़ जाएंगे। सात आईसीयू अस्पताल को पूरा करने के लिए भी 150 करोड़ का फंड रखा है।
750 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुलेंगे
दिल्ली में 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू हुए हैं। अगले वित्त वर्ष में 750 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुलेंगे। इसके लिए 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 11 एकीकृत लैब और नौ क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी बनेंगे।
जीटीबी में बनेगा नया ट्रॉमा सेंटर
जीटीबी अस्पताल में केंद्र सरकार की मदद से 200 करोड़ रुपये की लागत से नया ट्रॉमा सेंटर भी बनेगा जो दिल्ली का चौथा और यमुना पार का पहला ट्रॉमा सेंटर होगा। पेश बजट में दिल्ली आयुष सोसाइटी के लिए 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे नए आयुष सेंटर खुल सकेंगे।
एमबीबीएस और मेडिकल पीजी की सीट बढ़ेंगी
दिल्ली में अभी एमबीबीएस की 595 व मेडिकल पीजी की 553 सीटें हैं। एमबीबीएस की सीटें बढ़ाकर 820, पीजी की सीटें बढ़ाकर 762 की जाएंगी। इंदिरा गांधी अस्पताल में 50 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज शुरू होगा।
ट्रांसजेंडर्स को मिलेगा आयुष्मान भारत का लाभ
दिल्ली में अब तक 7.50 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। अब ट्रांसजेंडर को भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए 202 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।