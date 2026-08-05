प्लेकार्ड और पार्लियामेंट के बीच ‘प्रेशर ग्रुप’ क्या है, अभिजीत दीपके की CJP कहां फिट बैठती है?
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत डिपके ने कहा है कि उनका संगठन फिलहाल चुनाव नहीं लड़ेगा, बल्कि एक 'प्रेशर ग्रुप' के रूप में काम करेगा। जानिए प्रेशर ग्रुप क्या होता है, यह राजनीतिक दल से कैसे अलग है और CJP किस तरह सरकार और संस्थानों पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहा है।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बुधवार को साफ किया कि उनकी पार्टी फिलहाल चुनाव लड़ने के बजाय एक ‘प्रेशर ग्रुप’ के रूप में काम करेगी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में देश को एक ऐसे संगठन की जरूरत है, जो सरकार और संस्थानों की जवाबदेही तय कराने के लिए दबाव बना सके।
उन्होंने यह भी बताया कि CJP के सदस्य झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के समर्थन में रांची भी जाएंगे। दीपके के इस बयान के बाद सवाल उठने लगा कि आखिर प्रेशर ग्रुप क्या होता है और यह राजनीतिक दल से कैसे अलग होता है?
आखिर प्रेशर ग्रुप होता क्या है?
राजनीति विज्ञान के अनुसार, प्रेशर ग्रुप वह संगठन होता है, जो चुनाव लड़े बिना या सरकार बनाने की कोशिश किए बिना सार्वजनिक नीतियों और सरकारी फैसलों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। इसके विपरीत, राजनीतिक दल का उद्देश्य चुनाव जीतकर सरकार बनाना और शासन चलाना होता है।
भारत में प्रेशर ग्रुप का दायरा काफी व्यापक है। केवल धरना-प्रदर्शन या अनशन करने वाले संगठन ही नहीं, बल्कि उद्योग संगठन, ट्रेड यूनियन, किसान संगठन, पेशेवर संस्थाएं और विभिन्न सामाजिक अभियान भी प्रेशर ग्रुप की श्रेणी में आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ संगठन सड़क पर आंदोलन करके दबाव बनाते हैं, जबकि कुछ सरकार के साथ बैठकों, ज्ञापनों और सुझावों के जरिए अपनी बात रखते हैं।
राजनीति विज्ञान में प्रेशर ग्रुप को कई आधारों पर बांटा गया है। पहला, सेक्शनल और प्रमोशनल समूह। सेक्शनल समूह किसी विशेष वर्ग, जैसे कर्मचारियों, किसानों या उद्योगों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं प्रमोशनल समूह किसी खास मुद्दे, जैसे भ्रष्टाचार, पर्यावरण संरक्षण या परीक्षा सुधार के लिए काम करते हैं। दीपके का CJP इसी दूसरी श्रेणी में माना जा रहा है।
एक अन्य वर्गीकरण के अनुसार, प्रेशर ग्रुप इनसाइडर और आउटसाइडर भी हो सकते हैं। इनसाइडर समूह सरकार के साथ नियमित संवाद और सलाह-मशविरा करते हैं, जबकि आउटसाइडर समूह धरना, प्रदर्शन, मीडिया अभियान और अदालत का सहारा लेकर दबाव बनाते हैं। CJP का हालिया आंदोलन इसी दूसरी श्रेणी का उदाहरण माना जा रहा है।
प्रेशर ग्रुप आम तौर से इस तरीके से काम करते हैं
प्रेशर ग्रुप आमतौर पर पांच प्रमुख तरीकों से काम करते हैं। इनमें सरकार से लॉबिंग और परामर्श, अदालत में याचिका दायर करना, मीडिया और जनमत तैयार करना, धरना-प्रदर्शन या रैलियां आयोजित करना और चुनाव लड़े बिना मतदाताओं को प्रभावित करना शामिल है।
हाल के महीनों में CJP ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन आयोजित किया था, जिसमें पर्यावरणविद् और शिक्षा कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल हुए थे। CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास के अनुसार, सोनम वांगचुक आगे भी संगठन के मेंटर बने रहेंगे और समय-समय पर उनका मार्गदर्शन लेते रहेंगे।
फिलहाल CJP ने चुनावी राजनीति से दूरी बनाकर खुद को एक प्रेशर ग्रुप के रूप में स्थापित करने की रणनीति अपनाई है। ऐसे में आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह संगठन विभिन्न जन मुद्दों पर किस तरह सरकार और संस्थानों पर दबाव बनाने की कोशिश करता है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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