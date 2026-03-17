क्या है पैसिव यूथेनेशिया, कैसे होता है पूरा प्रोसेस और क्यों लगते हैं 2-3 हफ्ते; डॉक्टरों ने बताया सब कुछ
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साल के हरीश राणा को इच्छामृत्यु की अनुमति दिए जाने के बाद, अब एम्स (AIIMS) दिल्ली में उनके लिए पैसिव यूथेनेशिया की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 32 साल के हरीश राणा को इच्छामृत्यु की अनुमति दिए जाने के बाद, अब एम्स दिल्ली में उनके लिए पैसिव यूथेनेशिया की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हरीश पिछले 11 सालों से कोमा में हैं। साल 2013 में चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान चौथी मंजिल से गिरने के कारण उन्हें सिर में गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद से उनका जीवन पूरी तरह लाइफ सपोर्ट पर निर्भर है।
11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने उनके माता-पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए पहली बार इस तरह के मामले में लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति दी। मेडिकल के अनुसार, हरीश के मामले में यह प्रक्रिया पूरी होने में दो से तीन सप्ताह का समय लग सकता है।
पैसिव यूथेनेशिया क्या है?
एम्स के विशेषज्ञों ने बताया कि यह प्रक्रिया पैलिएटिव केयर के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य मरीज के कष्ट को कम करना है। इसके तहत मरीज को दिया जा रहा ट्यूब के जरिए पोषण, ऑक्सीजन और अन्य दवाएं धीरे-धीरे बंद की जाती हैं। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि मरीज को कोई दर्द या बेचैनी न हो, जिसके लिए उन्हें 'पैलिएटिव सेडेशन' (शामक दवाएं) दी जाती हैं ताकि वह शांति से आखिरी सांस ले सकें। शामक दवाएं वे दवाएं होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की गतिविधि को धीमा कर देती हैं। इनका मुख्य काम शरीर और दिमाग को शांत करना और तनाव या उत्तेजना को कम करना होता है।
कानूनी और मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दो अलग-अलग मेडिकल बोर्डों की मंजूरी अनिवार्य होती है। सबसे पहले अस्पताल का प्राइमरी मेडिकल बोर्ड यह प्रमाणित करता है कि मरीज की स्थिति अब सुधारी नहीं जा सकती। इसके बाद, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित एक सेकेंडरी बोर्ड 48 घंटों के भीतर इसकी पुष्टि करता है। एम्स ने स्पष्ट किया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और भारतीय कानून का पूरी तरहपालन कर रहा है। हरीश को उनके गाजियाबाद स्थित घर से एम्स के पैलिएटिव केयर यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में प्रकृति को अपना रास्ता चुनने की अनुमति दी जा रही है।
देश का पहला मामला
हरिश राणा भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। उन्हें एम्स में शिफ्ट किए जाने से पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक सदस्य राणा के गाजियाबाद स्थित घर पर उनके माथे पर 'तिलक' लगाते हुए और यह कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि 'सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए, सो जाओ...ठीक है...। इस वीडियो में रिश्तेदार प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
माउंट आबू स्थित प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मीडिया शाखा के ब्रह्म कुमार (बीके) कोमल ने सोमवार को फोन पर बताया कि वीडियो में राणा को परामर्श देते हुए दिखाई दे रही महिला गाजियाबाद के मोहन नगर सेवा केंद्र की ब्रह्म कुमारी (बीके) बहन लवली हैं।
कोमल ने कहा, बहन लवली हरीश से जो कह रही थीं, वह एक ध्यान मंत्र का हिस्सा है जो आत्मा को शांति प्रदान करता है और आत्मा के परम स्वरूप में विलीन होने की पूरी प्रक्रिया को सुगम बनाता है। कोमल ने बताया कि परिवार आध्यात्मिक रूप से काफी झुकाव वाला रहा है, जिसने उन्हें हरीश की इस स्थिति में देखभाल करने के कठिन 13 वर्षों के दौरान काफी हिम्मत दी है।
भाषा से इनपुट
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अदिति शर्मा
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