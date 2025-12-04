Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newswhat is mist spray system installed in delhi to combat air pollution cm rekha gupta visited ITO
पलूशन को हराने के लिए आया मिस्ट स्प्रे सिस्टम, CM रेखा गुप्ता भी देखने पहुंचीं

पलूशन को हराने के लिए आया मिस्ट स्प्रे सिस्टम, CM रेखा गुप्ता भी देखने पहुंचीं

संक्षेप:

रेखा गुप्ता ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए हमारी सरकार हर मोर्चे पर मिशन मोड में कार्यरत है। इसी कड़ी में धूल नियंत्रण के लिए आईटीओ पर नए मिस्ट स्प्रे सिस्टम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी आशीष सूद तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

Thu, 4 Dec 2025 03:33 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते रेखा गुप्ता सरकार भी बैकफुट में है। लगातार हो रही बैठकें और निर्देशों के बीज आज सीएम आईटीओ पहुंचीं। वहां मिस्ट तकनीक कार्यान्वयन और कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। बता दें कि इस टेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्षेत्र में पर्यावरण प्रबंधन में सुधार करना और वायु प्रदूषण को कम करना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आईटीओ में 'मिस्ट टेक्नोलॉजी' के कार्यान्वयन और कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने विशेषज्ञों से सलाह ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सड़क, धूल, कूड़े और अन्य स्थानीय चिंताओं से जुड़े मुद्दों को तुरंत हल करें, ताकि क्षेत्र में पर्यावरण प्रबंधन में सुधार हो सके और वायु प्रदूषण कम हो।

निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, “हम दिल्ली की सभी सड़कों को मिस्ट स्प्रे मशीनों से कवर करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार कर रहे हैं। आईटीओ में 35 पोल पर लगाए गए मिस्ट स्प्रेयर अच्छे परिणाम दिखा रहे हैं।” मिस्ट टेक्नोलॉजी में मुख्य रूप से धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पानी के स्प्रे का उपयोग किया जाता है।

रेखा गुप्ता ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए हमारी सरकार हर मोर्चे पर मिशन मोड में कार्यरत है। इसी कड़ी में धूल नियंत्रण के लिए आईटीओ पर नए मिस्ट स्प्रे सिस्टम की शुरुआत की गई। आज स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया और अधिकारियों से इसके संचालन, असर तथा क्षेत्र में धूल कम होने की प्रगति पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी आशीष सूद जी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

रेखा गुप्ता ने एक और पोस्ट में लिखा कि सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि प्रदूषण नियंत्रण के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को निर्देश दिया गया है कि प्रदूषण और सफाई में कोताही बरतने वाले सरकारी संस्थानों पर तत्काल चालान काटकर भारी जुर्माना वसूला जाए।बिना अनुमति रोड कटिंग करने और उसे समय पर न भरने वाले संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Delhi News Delhi Air Pollution
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।