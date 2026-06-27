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48 घंटे और 4 हजार से ज्यादा जगहों पर छापेमारी, दिल्ली पुलिस ने कैसे दिया ‘ऑपरेशन कवच 14.0’ को अंजाम

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
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दिल्ली पुलिस का अभियान 48 घंटे तक चला। इस दौरान ड्रग्स से जुड़े मामलों में 212 मामले दर्ज करके 255 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस अभियान के दौरान 4 हजार से ज्यादा जगहों पर एक साथ छापेमारी की। 

48 घंटे और 4 हजार से ज्यादा जगहों पर छापेमारी, दिल्ली पुलिस ने कैसे दिया ‘ऑपरेशन कवच 14.0’ को अंजाम

दिल्ली पुलिस ने 'ऑपरेशन कवच 14.0' के तहत शहर भर में 48 घंटे तक चलाए गए अभियान में ड्रग्स से जुड़े मामलों में 212 मामले दर्ज करके 255 लोगों को गिरफ्तार किया और बड़ी मात्रा में अलग अलग तरह के नशीले पदार्थ जब्त किए। यह अभियान 22 जून की शाम से 24 जून शाम तक चलाया गया जिसमें सभी 15 पुलिस जिलों में 4,035 जगहों पर एक साथ छापे मारे गए। इनमें जिला पुलिस, अपराध शाखा और स्पेशल सेल के जवान शामिल थे।

पुलिस के अनुसार, ड्रग्स की तस्करी करने वालों और आपराधिक गिरोहों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने के लिए 1,474 पुलिस टीम बनाई गई थीं। अधिकारियों ने बताया कि इन छापों में 237.46 किलोग्राम गांजा, 5.18 किलोग्राम 'हाइड्रोपोनिक गांजा', लगभग 1.1 किलोग्राम हेरोइन, 159.8 ग्राम कोकीन, 366.48 ग्राम चरस, 101.1 ग्राम एमडीएमए, 186 ग्राम मेथामफेटामाइन, ब्यूप्रेनोर्फिन (ओपिओइड) की 2,640 गोलियां, फेनिरामाइन (नियमन के तहत आने वाली एंटी-हिस्टामाइन) के 287 इंजेक्शन और मादक पदार्थ तस्करी से हासिल 23.27 लाख रुपये की संदिग्ध नकदी ज़ब्त की गई।

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने दो कथित तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 5.2 किलोग्राम से ज़्यादा 'हाइड्रोपोनिक गांजा', कोकीन, चरस और एमडीएमए के साथ-साथ 4.27 लाख रुपये नकद और कारतूस बरामद किए। एक अन्य मामले में, पुलिस ने आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसकी मोटरसाइकिल में 122 ग्राम कोकीन मिली।

नरेला में भी तीन गिरफ्तार

पुलिस ने नरेला में तीन लोगों को गिरफ़्तार किया और उनसे 262 ग्राम हेरोइन बरामद की, जबकि नरेला औद्योगिक इलाके से एक और तस्कर के पास से 276 ग्राम हेरोइन और नकदी मिली।

अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के दौरान कुल 212 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा, पुलिस ने दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत 398 मामले दर्ज किए और 405 लोगों को पकड़ा और 53,448 क्वार्टर अवैध शराब बरामद की। साथ ही, सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने के आरोप में आबकारी नियमों के तहत 4,498 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने शस्त्र अधिनियम के तहत भी 315 मामले दर्ज किए और 329 आरोपियों को गिरफ्तार किया और छह पिस्तौल, 90 देसी तमंचे, 147 कारतूस और 242 चाकू बरामद किए गए।

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जुए के मामले में 307 मामले दर्ज

पुलिस ने जुए की गतिविधियों पर भी कार्रवाई की, 307 मामलों में 600 लोगों को गिरफ़्तार किया और 7.16 लाख रुपए से ज्यादा नकद बरामद किया। इसके अलावा, 49 भगोड़े अपराधियों और 55 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही चोरी की 60 गाड़ियां भी बरामद की गई।

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निवारक कार्रवाई के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के प्रावधानों के तहत 1,900 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 60,800 से ज्यादा लोगों को दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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