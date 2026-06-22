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काम नहीं तो पेमेंट नहीं, दिल्ली की 96 हजार स्ट्रीटलाइट को लेकर सरकार का नया नियम

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली सरकार की 473 करोड़ रुपए की योजना के तहत दिल्ली की 96 हजार स्ट्रीट लाइड अपग्रेड की जाएंगी। जिस कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, उसके लिए सरकार ने एक खास नियम बना दिया है। 

काम नहीं तो पेमेंट नहीं, दिल्ली की 96 हजार स्ट्रीटलाइट को लेकर सरकार का नया नियम

दिल्ली भर में लगभग 96 हजार स्ट्रीट्सलाइट को अपग्रेड करने को लेकर नया नियम बनाया गया है। इस नियम के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर्स को केवल तभी पेमेंट किया जाएगा, जब ये लाइट ठीक से वादे के मुताबिक काम करेंगी। दरअसल पीडब्ल्यूडी विभाग जल्द ही दिल्ली की सड़कों पर लगी लाइट्स को अपग्रेड कर उनकी जगह एलईडी लाइट्स लगाएगा। इस काम के लिए सरकार ने 473 करोड़ रुपए की योजना तैयार की है। अब इसी योजना के तहस सरकार नो परफॉर्मेंस नो पेमेंट मॉडल लेकर आई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे ना केवल कॉन्ट्रैक्टर्स की जवाबदेही बढ़ेगी, बल्कि समय पर रखरखाव होगा और स्ट्रीटलाइट की सुविधा भी बेहतर होगी।

आम तौर पर इस तरह के कामों के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को काम शुरू होने से पहले ही बड़ा पेमेंट कर दिया जाता है। लेकिन अब इस नए सिस्टम के तहत काफी सारी चीजें बदलेंगी। अब जिस भी कंपनी को काम की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, वह लाइट लगाने के साथ-साथ उसका रखरखाव भी करेगी। वहीं पेमेंट किश्तों में हर महीने किया जाएगा और वह इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनी की तरफ से किए गए वादे के मुताबिक लाइट्स काम कर रही हैं या नहीं। अगर इसमें किसी भी तरह की कमी पाई गई तो पेमेंट में कटौती की जा सकती है।

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क्यों अपग्रेड की जा रही स्ट्रीट लाइट

दिल्ली के जिस पीडब्ल्यूडी रोड नेटवर्क पर 96 हजार लाइटें लगी हुई हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा पुरानी लाइटिंग व्यवस्था से बना है। इसमें एडवांस मॉनिटरिंग की सुविधा नहीं है जिसके चलते पता नहीं चल पाता कि कौन सी लाइट कब खराब हुई। इसका पता तभी चलता है जब उसकी शिकायत की जाती है। इससे लाइट समय पर ठीक भी नहीं हो पाती और लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए अब इन स्ट्रीटलाइट को अपग्रेड करने की तैयारी की जा रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहच 1400 किलोमीटर की सड़क कवर हो सकती है।

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रियल टाइम रखी जाएगी नजर

इन स्ट्रीट लाइट के अपग्रेड होने के बाज इनकी रियल टाइम स्टार्म मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इस मॉनिटरिंग के जरिए किसी लाइड के खराब होते ही दूर से ही उसकी पहचान हो सकेगी और उसके ठीक होने में लगने वाले समय में भी कमी आएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत मौजूदा स्ट्रीट लाइड को अपग्रेड करने के अलावा उन इलाकों में पोल लगाकर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी जहां रोशनी की ज्यादा जरूरत है। सरकार इसके लिए डार्क स्पॉर्ट्स को दूर कर विजिबिलिटी बेहतर करना चाहती है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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Delhi Government Rekha Gupta
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