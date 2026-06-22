काम नहीं तो पेमेंट नहीं, दिल्ली की 96 हजार स्ट्रीटलाइट को लेकर सरकार का नया नियम
दिल्ली सरकार की 473 करोड़ रुपए की योजना के तहत दिल्ली की 96 हजार स्ट्रीट लाइड अपग्रेड की जाएंगी। जिस कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, उसके लिए सरकार ने एक खास नियम बना दिया है।
दिल्ली भर में लगभग 96 हजार स्ट्रीट्सलाइट को अपग्रेड करने को लेकर नया नियम बनाया गया है। इस नियम के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर्स को केवल तभी पेमेंट किया जाएगा, जब ये लाइट ठीक से वादे के मुताबिक काम करेंगी। दरअसल पीडब्ल्यूडी विभाग जल्द ही दिल्ली की सड़कों पर लगी लाइट्स को अपग्रेड कर उनकी जगह एलईडी लाइट्स लगाएगा। इस काम के लिए सरकार ने 473 करोड़ रुपए की योजना तैयार की है। अब इसी योजना के तहस सरकार नो परफॉर्मेंस नो पेमेंट मॉडल लेकर आई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे ना केवल कॉन्ट्रैक्टर्स की जवाबदेही बढ़ेगी, बल्कि समय पर रखरखाव होगा और स्ट्रीटलाइट की सुविधा भी बेहतर होगी।
आम तौर पर इस तरह के कामों के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को काम शुरू होने से पहले ही बड़ा पेमेंट कर दिया जाता है। लेकिन अब इस नए सिस्टम के तहत काफी सारी चीजें बदलेंगी। अब जिस भी कंपनी को काम की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, वह लाइट लगाने के साथ-साथ उसका रखरखाव भी करेगी। वहीं पेमेंट किश्तों में हर महीने किया जाएगा और वह इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनी की तरफ से किए गए वादे के मुताबिक लाइट्स काम कर रही हैं या नहीं। अगर इसमें किसी भी तरह की कमी पाई गई तो पेमेंट में कटौती की जा सकती है।
क्यों अपग्रेड की जा रही स्ट्रीट लाइट
दिल्ली के जिस पीडब्ल्यूडी रोड नेटवर्क पर 96 हजार लाइटें लगी हुई हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा पुरानी लाइटिंग व्यवस्था से बना है। इसमें एडवांस मॉनिटरिंग की सुविधा नहीं है जिसके चलते पता नहीं चल पाता कि कौन सी लाइट कब खराब हुई। इसका पता तभी चलता है जब उसकी शिकायत की जाती है। इससे लाइट समय पर ठीक भी नहीं हो पाती और लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए अब इन स्ट्रीटलाइट को अपग्रेड करने की तैयारी की जा रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहच 1400 किलोमीटर की सड़क कवर हो सकती है।
रियल टाइम रखी जाएगी नजर
इन स्ट्रीट लाइट के अपग्रेड होने के बाज इनकी रियल टाइम स्टार्म मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इस मॉनिटरिंग के जरिए किसी लाइड के खराब होते ही दूर से ही उसकी पहचान हो सकेगी और उसके ठीक होने में लगने वाले समय में भी कमी आएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत मौजूदा स्ट्रीट लाइड को अपग्रेड करने के अलावा उन इलाकों में पोल लगाकर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी जहां रोशनी की ज्यादा जरूरत है। सरकार इसके लिए डार्क स्पॉर्ट्स को दूर कर विजिबिलिटी बेहतर करना चाहती है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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