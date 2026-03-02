ग्रैजुएशन तक जमा होंगे 61 हजार रुपए, क्या है दिल्ली सरकार की लखपति बेटी योजना
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को होली की शुभकामनाएं देते हुए महिलाओं और बेटियों के लिए कई बड़ी कल्याणकारी योजनाओं का पिटारा खोल दिया। इस दौरान उन्होंने 'दिल्ली लखपति बेटी योजना' का शुभारंभ किया।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को होली की शुभकामनाएं देते हुए महिलाओं और बेटियों के लिए कई बड़ी कल्याणकारी योजनाओं का पिटारा खोल दिया। इस दौरान उन्होंने 'दिल्ली लखपति बेटी योजना' का शुभारंभ किया। इसका मकसद बेटियों को जन्म से लेकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक वित्तीय सुरक्षा देना है।
इस योजना के तहत ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने वाली हर बेटी के खाते में सरकार 61,000 रुपये जमा करेगी, जो मैच्योरिटी पर लगभग 1.25 लाख रुपये हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से दिल्ली की बेटियां अब 'लखपति' बनेंगी और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित होंगी।
128 करोड़ रुपए का प्रावधान
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत जन्म से लेकर ग्रैजुएशन तक चरणबद्ध तरीके से कुल 61,000 रुपये सरकार द्वारा जमा किए जाएंगे, जो ब्याज सहित परिपक्व होकर लगभग सवा लाख रुपये हो जाएंगे। इस योजना के लिए बजट में 128 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
अन्य योजनाएं
इसके अलावा महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने 'सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड' लॉन्च किया। सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड' को केवल यात्रा सुविधा नहीं, बल्कि 'डिग्निटी कार्ड' बताते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री के 'वन नेशन, वन कार्ड' विजन के अनुरूप है और डीटीसी बसों के साथ अन्य सार्वजनिक परिवहन माध्यमों में भी उपयोगी होगा जिससे महिलाओं को स्वतंत्रता, सुरक्षा और रोजगार और शिक्षा के अवसरों तक सुगम पहुंच मिलेगी।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि रसोई में भी सम्मान और राहत सुनिश्चित करने के लिए होली और दिवाली पर निःशुल्क गैस सिलेंडर देने के वादे को पूरा करते हुए आज ही पात्र लाभार्थियों के खातों में राशि डीबीटी के जरिए भेजी गई है जिससे महिलाओं को आर्थिक सहारा मिलेगा।
भाषा से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें