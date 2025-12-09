Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsWhat is Blue Notice, CBI is getting one issued to apprehend Luthra brothers owners of Goa nightclub
क्या होता है ‘ब्लू नोटिस’; दिल्ली के लूथरा भाइयों को दबोचने जिसे CBI ने इंटरपोल से करवाया जारी

संक्षेप:

भारत और थाईलैंड के बीच 2015 से एक औपचारिक प्रत्यर्पण संधि है, और अधिकारियों का कहना है कि आपराधिक मामलों में दोनों देशों के बीच सहयोग मज़बूत रहा है। पिछले दशक में बैंकॉक से कई भगोड़ों को डिपोर्ट किया गया है।

Dec 09, 2025 06:20 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
गोवा के जिस नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई थी, उस क्लब के फरार हो चुके मालिकों सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ CBI ने इंटरपोल की मदद से ‘ब्लू नोटिस’ जारी करवा दिया है। इस बारे में मंगलवार शाम को गोवा CMO की तरफ से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा, 'इंटरपोल ने 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के मालिकों सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है।'

गोवा पुलिस ने इस बारे में CBI से अनुरोध किया था, क्योंकि इंटरपोल से सभी तरह की बातचीत करने के लिए वही (CBI) भारत की नोडल एजेंसी है। यह नोटिस इसलिए जारी करवाया गया है ताकि दोनों आरोपियों के किसी अन्य देश में भागने की कोशिशों को रोका जा सके। दोनों आरोपी अपने क्लब में आग लगने की घटना के कुछ घंटों बाद थाईलैंड के फुकेट शहर भाग गए थे।

नोटिस जारी होने से पहले इस बारे में नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने HT को बताया था कि जांच एजेंसी ने फ्रांस के ल्योन शहर में स्थित इंटरपोल से सम्पर्क किया है और लूथरा के खिलाफ जल्द से जल्द ब्लू नोटिस जारी करने के लिए कहा है ताकि वे किसी दूसरे देश में न भाग जाएं।' उन्होंने कहा कि CBI के ग्लोबल ऑपरेशंस सेंटर ने हाल के सालों में ना केवल विदेश में 200 से ज्यादा भगोड़ों का पता लगाया है, बल्कि प्रत्यर्पण या डिपोर्टेशन के जरिए 136 को वापस भी लाया है। अधिकारियों का कहना है कि अब लूथरा भाइयों पर भी यही प्रक्रिया लागू की जा रही है।

क्या होता है ब्लू नोटिस?

इंटरपोल से सभी तरह की बातचीत करने के लिए भारत की नोडल एजेंसी CBI है। इंटरपोल सात तरह के कलर-कोडेड नोटिस जारी करता है: लाल, पीला, नीला, काला, हरा, नारंगी और बैंगनी। इनमें से ब्लू नोटिस इंटरपोल के सदस्य देशों को किसी आपराधिक जांच के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की अनुमति देता है। यह गिरफ्तारी का अनुरोध नहीं है, लेकिन यह देशों को किसी संदिग्ध को विश्व स्तर पर ट्रैक करने में मदद करता है।

जबकि रेड नोटिस में किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने या सजा देने के लिए उसे ढूंढने और गिरफ्तार करने का अनुरोध किया जाता है। वहीं, येलो नोटिस पुलिस को लापता व्यक्तियों, अक्सर नाबालिगों को ढूंढने, या उन लोगों की पहचान करने के लिए अलर्ट करता है जो खुद की पहचान नहीं कर पाते हैं। ये सभी नोटिस अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार अपराध से संबंधित जानकारी को आसानी से साझा करने में सक्षम बनाते हैं, जो उन मामलों में महत्वपूर्ण है जहां संदिग्ध किसी घटना के तुरंत बाद भाग जाते हैं।

सीबीआई अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, 'सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ एक अदालत (गोवा में) से गिरफ्तारी वारंट लिया जा रहा है। उन्हें CBI के ग्लोबल ऑपरेशंस सेंटर (GOC) और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों की मदद से जियोलोकेट किया जा रहा है। सीनियर अधिकारी पहले ही अपने थाई समकक्षों के संपर्क में हैं और उन्हें फुकेट में गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं। हमें विश्वास है कि उन्हें जल्द ही वापस लाया जाएगा।'

आग लगने के कुछ घंटे बाद भागे थाईलैंड

आरोपियों के फुकेट भागने के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि नाइट क्लब में आग लगने के लगभग छह घंटे बाद रविवार सुबह 5.30 बजे, गोवा पुलिस के उनके उत्तरी दिल्ली स्थित घर पहुंचने से पहले ही, दोनों कारोबारी भाई इंडिगो की फ्लाइट से फुकेट के लिए रवाना हो गए थे। सोमवार को उनके थाईलैंड में होने की पुष्टि हो गई।

क्लब पर चला बुलडोज़र, ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी; भगोड़े लूथरा बंधुओं पर नकेल
यात्री परेशान, गोवा नाइट क्लब के मालिक आग लगने के बाद इंडिगो फ्लाइट से कैसे भागे

भारत-थाईलैंड प्रत्यर्पण संधि

भारत और थाईलैंड के बीच 2015 से एक औपचारिक प्रत्यर्पण संधि है, और अधिकारियों का कहना है कि आपराधिक मामलों में दोनों देशों के बीच सहयोग मज़बूत रहा है। पिछले दशक में बैंकॉक से कई भगोड़ों को डिपोर्ट किया गया है, जिससे जांचकर्ताओं को विश्वास है कि लूथरा को जल्द ही वापस लाया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, गोवा की एक अदालत से गिरफ्तारी वारंट हासिल करने और विदेश मंत्रालय के जरिए इसे थाई अधिकारियों के साथ साझा करने की कोशिशें भी जारी हैं।

बता दें कि शनिवार रात गोवा के 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में करीब 11.45 बजे लगी आग में फंसकर वहां मौजूद 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें से बीस स्टाफ सदस्य और 5 पर्यटक थे। मृतकों में दिल्ली के एक परिवार के चार लोग शामिल थे। रविवार सुबह दर्ज की गई FIR में भाइयों और अन्य लोगों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत गैर इरादतन हत्या, जान जोखिम में डालने और ज्वलनशील पदार्थों को लापरवाही से रखने का आरोप लगाया गया है।

सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है।
