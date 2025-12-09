क्या होता है ‘ब्लू नोटिस’; दिल्ली के लूथरा भाइयों को दबोचने जिसे CBI ने इंटरपोल से करवाया जारी

संक्षेप: भारत और थाईलैंड के बीच 2015 से एक औपचारिक प्रत्यर्पण संधि है, और अधिकारियों का कहना है कि आपराधिक मामलों में दोनों देशों के बीच सहयोग मज़बूत रहा है। पिछले दशक में बैंकॉक से कई भगोड़ों को डिपोर्ट किया गया है।

गोवा के जिस नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई थी, उस क्लब के फरार हो चुके मालिकों सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ CBI ने इंटरपोल की मदद से ‘ब्लू नोटिस’ जारी करवा दिया है। इस बारे में मंगलवार शाम को गोवा CMO की तरफ से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा, 'इंटरपोल ने 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के मालिकों सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है।'

गोवा पुलिस ने इस बारे में CBI से अनुरोध किया था, क्योंकि इंटरपोल से सभी तरह की बातचीत करने के लिए वही (CBI) भारत की नोडल एजेंसी है। यह नोटिस इसलिए जारी करवाया गया है ताकि दोनों आरोपियों के किसी अन्य देश में भागने की कोशिशों को रोका जा सके। दोनों आरोपी अपने क्लब में आग लगने की घटना के कुछ घंटों बाद थाईलैंड के फुकेट शहर भाग गए थे।

नोटिस जारी होने से पहले इस बारे में नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने HT को बताया था कि जांच एजेंसी ने फ्रांस के ल्योन शहर में स्थित इंटरपोल से सम्पर्क किया है और लूथरा के खिलाफ जल्द से जल्द ब्लू नोटिस जारी करने के लिए कहा है ताकि वे किसी दूसरे देश में न भाग जाएं।' उन्होंने कहा कि CBI के ग्लोबल ऑपरेशंस सेंटर ने हाल के सालों में ना केवल विदेश में 200 से ज्यादा भगोड़ों का पता लगाया है, बल्कि प्रत्यर्पण या डिपोर्टेशन के जरिए 136 को वापस भी लाया है। अधिकारियों का कहना है कि अब लूथरा भाइयों पर भी यही प्रक्रिया लागू की जा रही है।

क्या होता है ब्लू नोटिस? इंटरपोल से सभी तरह की बातचीत करने के लिए भारत की नोडल एजेंसी CBI है। इंटरपोल सात तरह के कलर-कोडेड नोटिस जारी करता है: लाल, पीला, नीला, काला, हरा, नारंगी और बैंगनी। इनमें से ब्लू नोटिस इंटरपोल के सदस्य देशों को किसी आपराधिक जांच के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की अनुमति देता है। यह गिरफ्तारी का अनुरोध नहीं है, लेकिन यह देशों को किसी संदिग्ध को विश्व स्तर पर ट्रैक करने में मदद करता है।

जबकि रेड नोटिस में किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने या सजा देने के लिए उसे ढूंढने और गिरफ्तार करने का अनुरोध किया जाता है। वहीं, येलो नोटिस पुलिस को लापता व्यक्तियों, अक्सर नाबालिगों को ढूंढने, या उन लोगों की पहचान करने के लिए अलर्ट करता है जो खुद की पहचान नहीं कर पाते हैं। ये सभी नोटिस अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार अपराध से संबंधित जानकारी को आसानी से साझा करने में सक्षम बनाते हैं, जो उन मामलों में महत्वपूर्ण है जहां संदिग्ध किसी घटना के तुरंत बाद भाग जाते हैं।

सीबीआई अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, 'सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ एक अदालत (गोवा में) से गिरफ्तारी वारंट लिया जा रहा है। उन्हें CBI के ग्लोबल ऑपरेशंस सेंटर (GOC) और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों की मदद से जियोलोकेट किया जा रहा है। सीनियर अधिकारी पहले ही अपने थाई समकक्षों के संपर्क में हैं और उन्हें फुकेट में गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं। हमें विश्वास है कि उन्हें जल्द ही वापस लाया जाएगा।'

आग लगने के कुछ घंटे बाद भागे थाईलैंड आरोपियों के फुकेट भागने के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि नाइट क्लब में आग लगने के लगभग छह घंटे बाद रविवार सुबह 5.30 बजे, गोवा पुलिस के उनके उत्तरी दिल्ली स्थित घर पहुंचने से पहले ही, दोनों कारोबारी भाई इंडिगो की फ्लाइट से फुकेट के लिए रवाना हो गए थे। सोमवार को उनके थाईलैंड में होने की पुष्टि हो गई।

भारत-थाईलैंड प्रत्यर्पण संधि भारत और थाईलैंड के बीच 2015 से एक औपचारिक प्रत्यर्पण संधि है, और अधिकारियों का कहना है कि आपराधिक मामलों में दोनों देशों के बीच सहयोग मज़बूत रहा है। पिछले दशक में बैंकॉक से कई भगोड़ों को डिपोर्ट किया गया है, जिससे जांचकर्ताओं को विश्वास है कि लूथरा को जल्द ही वापस लाया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, गोवा की एक अदालत से गिरफ्तारी वारंट हासिल करने और विदेश मंत्रालय के जरिए इसे थाई अधिकारियों के साथ साझा करने की कोशिशें भी जारी हैं।